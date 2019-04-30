20+ фото собак, которые не стесняются своих странностей

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Каждая собака обладает своим характером, и, возможно, именно поэтому мы так быстро привязываемся к ним и так сильно их любим. Нет ни одного собаковода, который бы не стал свидетелем проявления какой-нибудь странности своего питомца. К счастью для всего человечества, многим из этих владельцев удалось запечатлеть эти моменты на камеру.

AdMe.ru всей душой принимает и поощряет безумные собачьи выходки, и с нашей стороны было бы крайне эгоистично не поделиться этими фотографиями с вами.

21. Эта послушная собака усядется где угодно, если прикажет хозяин

20. Скажи «сы-ы-ыр»!

19. Они могут сидеть даже на стенах!

18. Этому малышу снится, что он обнимает тебя

17. Это индюшка или пес?

16. Собачья версия «Мыслителя»

15. Когда твой друг спит, но тебе нужно его внимание

14. Мы все так же ждем конца поздравительной песни, чтобы наконец можно было начать есть торт

13. Грациозная балерина

12. «Технически я тут сижу, а не плаваю»

11. «Эй, ребята, вы не можете пожениться без меня!»

10. Леди и Бродяга в реальной жизни

9. Еще одна собака, неподвластная гравитации

8. «Не беспокойся, человек, я уже искупался»

7. Максимальный комфорт во время угощения

6. Чтобы поймать белку, нужно стать белкой

5. «Что значит „Еды больше нет“?»

4. Кто-то тут берет уроки йоги

3. Потому что обычное фото заката — это скучно

2. «Ку-ку!»

1. Утренние потягушки