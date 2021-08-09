20+ фото питомцев до и после, которые показывают, что делают с животным любовь и немножко вкусной еды

Наши питомцы растут не по дням, а по часам. Не успеешь оглянуться, как запуганный котенок превращается в гордого кота. Особенно сильно животное меняется после того, как попадает в заботливые руки. Порой мы замечаем разницу, лишь когда разглядываем старые фотографии своих питомцев.

Мы в AdMe.ru и хотим, чтобы вы посмотрели, как выглядели животные в первый день в новом жилье и какими счастливыми они стали сейчас.

1. «Мой белоснежный красавец»

2. Из милоты в надменность

3. «Любим эту булку всем сердцем и благодарны вселенной, что она когда-то нашлась»

4. Первый день — и сейчас монстр

5. Первый день дома и сейчас

6. Пришла сама, улеглась на крыльце, сказала: «Буду жить с вами». Сейчас хозяйка

7. Это Каспер, и он всегда улыбается

8. "3 года назад мы везли его через всю Москву и он боялся каждого шороха. Сейчас все еще боится каждого шороха, но уже более борзо

9. Маленький комочек счастья

10. Июнь 2020 года и июль 2021-го. Зовут Мышка

11. Она знает, что красотка, и вовсю пользуется этим

12. «5 лет назад нашел в подвале неведому зверушку. Какая грациозная лань выросла»

13. Подобрали под балконом

14. Лапки к осмотру!

15. Два брата акробата с помойки и с обеда

16. «Вот Фрося. Почти год назад мы ее нашли умирающим больным котенком, который сказал нам жалобное „мяу“. Теперь Фрося красотка и королева нашего дома»

17. Посмотрите, как изменился его взгляд

18. Эти ушки просто прекрасны

19. Это он такой милый, пока сидит

21. «О, вот как раз мой питомец»

22. Воу, очень круто выглядит

23. Это же Хавьер Бардем!

24. Этот малыш вырос в серьезного красавца