20+ фото нежной дружбы животных, которые мгновенно восстанавливают внутреннее равновесие

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Ученые каждый день открывают новые поразительные факты о животных. Например, недавно стало известно, что самка болотного валлаби, позврослев, может всю жизнь провести беременной. Но нас еще больше изумляет то, как животные, в том числе и враждующих в природе видов, неожиданно проникаются друг к другу нежными чувствами и начинают дружить. Герои нашей подборки опубликовали фото зверей и птиц, которые не на шутку привязались к другим представителям животного мира.

Перебирая эти трогательные фото, AdMe.ru выяснил, что капибары испытывают особую нежность к котам, умудренный опытом орангутан не прочь заняться воспитанием молодого поколения выдр, а утки умеют договариваться между собой о встрече. Самое время убедиться в этом своими глазами.

«Неделю назад мама забрала к себе 15-летнюю кошку, которая страдала от нападок других котов в соседнем доме. Вначале она пряталась в кабинете. Сейчас она ничего не боится и без ума от нашей собаки»

«У моей немецкой овчарки была ложная беременность, поэтому я купил щенка. Собака считает эту малышку своей, а щенок не сомневается, что рядом его мама. И я не собираюсь разуверять их в этом милом заблуждении»

Подбросили в местный зоопарк лисенка. Кошка выкормила его вместе со своим котенком. Теперь малыши дни напролет играют вместе

Кот взял на себя роль няньки для нескольких малышей

Пес прекрасно знает, что нельзя двигаться, если кот наконец-то удобно устроился

«Мы с моей девушкой недавно познакомили наших кошек»

«Мой друг сделал эту фотографию. Они, вероятно, братья»

Самая обычная дружба. Собака и львица

«Полгода назад мы спасли агрессивного бладхаунда. А неделю назад приютили двух малышей, и нас очень беспокоило, как будет вести себя собака. Сегодня я увидел это»

«Какие еще бельчата? Коготь даю, котята это!»

Нежнее дружбы, чем у этих двух шаловливых малышей, и представить нельзя

Они спят так вместе каждый день

Две стаи уток, живущих по соседству, подружились и вместе ходят купаться к реке. Хозяин одной из них утверждает, что они словно договариваются о встрече на следующий день

Кошка усыновила детеныша опоссума. Но не может понять, почему ее новый котенок так любит висеть у нее на шее

«Я думаю, котенок, которого мы приютили, нашел себе постоянный дом»

«Кошка моей сестры терпеть не может зелень, но притворяется, что ест ее, чтобы поддержать кролика»

«Мы с моей девушкой хотели завести котенка. Но затем узнали, насколько неразлучны эти братик и сестричка. Завтра мы принесем домой и Оскара, и Рокси»

«Эта капибара думает, что нашла своего брата»

«Мой кот встретил своего двойника, который живет в доме неподалеку, и они стали друзьями»

Трогательная дружба кота и оленя

«Мой кот улизнул из дома, чтобы встретиться с котом соседей»

Орангутан в бельгийском зоопарке подружился с выдрами и пришел рассказать малышам захватывающую историю

Вначале рысь из зоопарка приняла и выкормила котят. А потом подружилась с енотом

Сталкивались ли вы с нежной дружбой вашего питомца и другого животного? Поделитесь фотографиями ваших любимцев.