20+ фото, которые запускают выработку счастья в организме

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Давным-давно пора закончить спор о том, кто владеет миром. Конечно, котики. Иначе для чего созданы эти бархатные ушки треугольничком, круглые мягкие лапки и гипнотический взгляд? А каждый приличный котик должен быть обеспечен кормежкой, глажкой и, конечно, коробочкой. Взгляните на лучшие фото котиков в коробках — и вы почувствуете, как настроение стремительно улучшается. Гарантируем.

AdMe.ru посвятил статью котам, которые демонстрируют, как нужно правильно проводить время.

1. Мягкий и теплый кот готов. К обнимашкам

2. Первый закон котодинамики: коробка должна быть заполнена котом без остатка

3. «В отеле для животных я попросил предоставить моему коту коробку. Вот фото, которое они мне прислали»

4. Древнее зло вырвалось на свободу

5. «Получила долгожданную коллекционную фигурку, вытащила из коробки и отошла поставить ее на полку. Вот что я увидела, когда вернулась»

6. Когда друг поддерживает тебя в любых, даже самых дурацких, начинаниях

7. Элитное жилье

8. Когда ты чуток потолстел и прошлогодние наряды уже маловаты

9. Первая коробочка и первая игрушка

10. Просто котенок спит в коробке от айфона

11. Когда взял квартиру-студию в ипотеку

12. Никогда не сдавайся на пути к мечте. Даже если это мечта стать черепашкой

13. В тесноте и немножко в обиде

14. Когда нашкодил, но точно знаешь, что тебе за это ничего не будет, потому что вы только посмотрите на эту лапку

15. Размер не имеет значения

16. Пойман на горячем

17. Большие котики тоже любят коробочки

18. «Да удобно мне, удобно»

19. «Попытался сделать вафли в этой вафельнице, но получил не совсем тот результат, который ожидал»

20. Урок по коробочкам

21. Выбор очевиден

22. Она процарапала себе дырку для хвоста в углу коробки

23. Наверное, в прошлой жизни он был таксистом

Бонус: так выглядит черная дыра вблизи

А ваши коты любят коробочки? Присылайте нам фото!