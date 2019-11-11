20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

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Каждый, кто хотя бы раз жил бок о бок с питомцем, вряд ли назовет его просто собакой, кошкой или попугаем. Животные, которых мы берем в дом, становятся частью нашей семьи, а иногда только они и есть наша семья. Питомцы дарят нам океан душевного тепла и любви, умеют слушать и без единого слова могут поддержать нас в трудную минуту.

AdMe.ru нисколько не сомневается в том, что дом, где есть пушистое или пернатое чудо, автоматически становится уютным, а мы обретаем близких и по-настоящему верных друзей.

«Мой кот смотрит с мамой телевизор»

© hanamihoshi / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

«Моя птица и я. В этом году ей исполнилось 18 лет. Она со мной еще со старшей школы. Она мое все»

© TimMarkel / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

Это «малыш» Герберт, который не упускает возможности показать, как сильно он любит своего «папу»

© Thund3rbolt / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

Тот случай, когда у собаки прав даже чуточку больше, чем у остальных членов семьи

© eriks16 / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

«Она прижимается и мурлыкает каждый вечер перед сном»

© macluvva / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

«Ее зовут Додерс. Ей 11 или 12 лет, и она прошла со мной через получение степеней магистра и доктора философии и развод»

© Mtt76812 / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

«Мой тесть напрашивается в гости, чтобы провести время с Коко»

© CaptainOutstanding / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

«Мы лучшие друзья с 1999 года»

© lickydipper_69 / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

«Она все еще думает, что она маленькая. Берди любит сидеть на коленях у папы»

© sogingerly / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

«Наш котенок является частью семьи и держится с нами за руки»

© Tra-c_S / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

Вы не сможете забрать меня от моего ребенка!

© Draygoes / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

Эти ребята явно сделаны из одного теста

© tspmhack30 / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

«Неважно, куда я иду, — Джефф всегда хочет быть со мной рядом»

© Glabwog117 / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

«Я больше не чувствую свою левую руку, но эти объятия стоят того на 100 %»

© Em3PO / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

«Мой дедушка и его котенок вместе смотрят регби»

© Siegyoza / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

«У моего брата появилась первая собака. Она все, о чем он говорит»

© PootieTang_ / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

«Вчера мы приняли в семью старичка Микки, и можно с уверенностью сказать, что его первая поездка к бабушке прошла хорошо»

© chewbezza / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

«Холмс далеко не лучший в наборе текста, поэтому он „просит“ мою сестру гуглить для него видео с птицами»

© jah0628 / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

Она любит, когда ее держат как ребенка

© ShinigamiDady / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

Хогану 14 лет, но его хозяева делают все, чтобы он продолжал наслаждаться прогулками

© Aedelmann / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

«После 5 дней разлуки он не может отвести от меня глаз. Это был второй раз, когда мы так надолго расстались, за те 8 лет, что мы вместе»

© xoCamoPrincessxo / Reddit  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

Бонус: мы с тобой одной крови — ты и я

© Yuriy8 / Pikabu  

20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

А насколько вы близки со своими любимцами и какое место занимают питомцы в вашей семье?

Фото на превью hanamihoshi / Reddit

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