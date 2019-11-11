20+ фото, которые покажут, насколько мы близки со своими питомцами

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Каждый, кто хотя бы раз жил бок о бок с питомцем, вряд ли назовет его просто собакой, кошкой или попугаем. Животные, которых мы берем в дом, становятся частью нашей семьи, а иногда только они и есть наша семья. Питомцы дарят нам океан душевного тепла и любви, умеют слушать и без единого слова могут поддержать нас в трудную минуту.

AdMe.ru нисколько не сомневается в том, что дом, где есть пушистое или пернатое чудо, автоматически становится уютным, а мы обретаем близких и по-настоящему верных друзей.

«Мой кот смотрит с мамой телевизор»

«Моя птица и я. В этом году ей исполнилось 18 лет. Она со мной еще со старшей школы. Она мое все»

Это «малыш» Герберт, который не упускает возможности показать, как сильно он любит своего «папу»

Тот случай, когда у собаки прав даже чуточку больше, чем у остальных членов семьи

«Она прижимается и мурлыкает каждый вечер перед сном»

«Ее зовут Додерс. Ей 11 или 12 лет, и она прошла со мной через получение степеней магистра и доктора философии и развод»

«Мой тесть напрашивается в гости, чтобы провести время с Коко»

«Мы лучшие друзья с 1999 года»

«Она все еще думает, что она маленькая. Берди любит сидеть на коленях у папы»

«Наш котенок является частью семьи и держится с нами за руки»

Вы не сможете забрать меня от моего ребенка!

Эти ребята явно сделаны из одного теста

«Неважно, куда я иду, — Джефф всегда хочет быть со мной рядом»

«Я больше не чувствую свою левую руку, но эти объятия стоят того на 100 %»

«Мой дедушка и его котенок вместе смотрят регби»

«У моего брата появилась первая собака. Она все, о чем он говорит»

«Вчера мы приняли в семью старичка Микки, и можно с уверенностью сказать, что его первая поездка к бабушке прошла хорошо»

«Холмс далеко не лучший в наборе текста, поэтому он „просит“ мою сестру гуглить для него видео с птицами»

Она любит, когда ее держат как ребенка

Хогану 14 лет, но его хозяева делают все, чтобы он продолжал наслаждаться прогулками

«После 5 дней разлуки он не может отвести от меня глаз. Это был второй раз, когда мы так надолго расстались, за те 8 лет, что мы вместе»

Бонус: мы с тобой одной крови — ты и я

А насколько вы близки со своими любимцами и какое место занимают питомцы в вашей семье?