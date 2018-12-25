20+ фото, которые поймут те, кто хоть раз наряжал елку в доме с котом

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Те, у кого есть кот, каждый декабрь сталкиваются с дилеммой: и елку поставить хочется, и непонятно, как на это отреагирует пушистик. А все потому, что совершенно ясно: коты и елки испытывают друг к другу непреодолимое влечение прямо-таки на клеточном уровне. Не верите? Скорее смотрите нашу подборку.

AdMe.ru собрал зимние снимки, которые покажутся знакомыми каждому, у кого дома живет хотя бы один котик.

Квест «Найди кота»

А вот и правильный ответ

Когда оторвали от елки

«Я должен покорить эту вершину!»

Когда впервые увидел елку

Отлично спрятался

«У нас Рождество отменяется»

Самое главное украшение

«Я просто посмотрю»

Миссия выполнена

Когда хозяин нашел твое укромное местечко

«Нарядила елку. Кот нарядился сам»

Каков Новый год на вкус?

Кошка, которая любит елку, но не любит пакеты

Ку-ку!

«Что значит не для меня поставили?»

Когда ты прекрасней, чем настоящая елочка

Первое Рождество в его жизни

«Я не трогал, честное кошачье слово!»

Не в этом году, котя

Просто такая сильная любовь

Бонус: британская компания начала выпускать елки для владельцев кошек