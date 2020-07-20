20+ фото, которые будут понятны каждому, кто живет под одной крышей с собакой

Если без кота и жизнь не та, то без пса она так и вообще лишена всякого смысла. По крайней мере, так вам скажет каждый убежденный собачник. Эти животные давно зарекомендовали себя как лучшие друзья человека, однако с ними порой бывает ой как трудно. И с этим утверждением, пожалуй, не станет спорить даже самый ярый почитатель этих лохматиков.

AdMe.ru считает, что чем больше мокрых носиков бегает по дому, тем лучше. Однако если вы пока только размышляете о том, чтобы завести себе любимца, то посмотрите, с чем вам (вполне вероятно) предстоит иметь дело. Предупрежден — значит вооружен.

«Полагаю, он хотел выйти поиграть в мячик»

Кто-то переусердствовал, пробегая через дверцу для собаки

«Провинившаяся морда моего пса, съевшего открытку ко Дню отца, которую 3-летняя дочь готовила для меня. Краска даже высохнуть не успела»

«Пришла домой и обнаружила, что кто-то решил распотрошить подушки. Спасибо, ребята, я и подумать не могла, что нам стоит за это переживать»

«Пес моей сестры любит сидеть на перилах совсем как кот»

«У моей собаки напрочь отсутствует чувство чужого личного пространства»

«Пока я спал, мой пудель решил перекусить моими AirPods»

«После дня, полного приключений, он решил вздремнуть поверх кучи вещей, а не на свободном сиденье»

«Вот как выглядит морда собаки, когда она злится из-за того, что „мамочка“ вытащила ее из воды, когда та тонула, и не давала снова и снова нырять в нее. В итоге еще и повезла домой»

«Он любит сидеть с нами за одним столом»

«Это моя собака, на которую опять брызнул скунс. На этот раз она была на поводке и просто подошла не к тому кустику»

«Называется, решила выяснить у мамы, как там идут дела у моих собак...»

«Ее отчитали за то, что она не слушается. Вот как она дуется»

«Мой пес просто одержим нашей кошкой. Он везде ходит за ней по пятам»

«Мама, я принес тебе цветы на твой день рождения!»

«Пытается помочь, но делает только хуже»

«Я не говорю, что мой пес должен начать уважать нашего кота чуточку больше, однако...»

«Каждый раз, когда я сажусь есть, она делает вот так»

«Я-то думал, что купил для себя это вместительное кресло-подушку, выяснилось же, что я просто потратил $ 200 на лежанку для пса»

«Доброе утро всем, за исключением моей собаки, которая не понимает, что фразу „хороший вкус“ не стоит воспринимать буквально»

«Вот почему я больше не могу выращивать малину. Мой пес Макс ее всю съедает»