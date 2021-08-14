20+ фото из заповедника, которые покажут зверей, какими их видели лишь единицы
Кроноцкий заповедник находится на Камчатке и ведет свою историю с 1934 года. Его богатые флора и фауна находятся под надежной охраной неравнодушных людей. Здесь насчитывается 54 вида млекопитающих, 11 из которых занесены в Красную книгу. Так вот, многих зверушек запечатлевают на камеру сотрудники заповедника и делятся их довольными мордочками в соответствующем инстаграм-аккаунте.
Мы в AdMe.ru обожаем животных и просто ну никак не могли пройти мимо этих бесценных кадров.
1. Сложно понять, что это лисята. Кстати, у лис есть особый клич для малышей. Они опускают голову в нору и особенным голосом зовут их
Автор фото — Дмитрий Шпиленок.
2. А вот так выглядят повзрослевшие лисята, которые уже почти догнали по размеру родителей. Скоро они начнут самостоятельную жизнь
Авторы фото — Нина Ким и Алексей Маслов.
3. После утомительной возни с малышней эта рыжая плутовка пообедала и набрала «авоську» колюшек для своих детей
Автор фото — Алексей Маслов.
4. Редко удается заснять рысь с минимального расстояния, так как эта дикая кошка ведет довольно скрытный образ жизни
Автор фото — Алексей Перелыгин.
5. Птенец трясогузки так спешил повидать мир, что выпрыгнул из гнезда раньше времени. Недовольная птица была возвращена в свое жилище
Автор фото — Алексей Маслов.
6. Это юные евражки, или берингийские суслики. За неделю они практически догнали по размеру своих родителей
Автор фото — Алексей Маслов.
7. Это птенцы жаворонков. Самка высиживает яйца 2 недели, детеныши рождаются слепыми, а покидают родные пенаты уже через 10 дней
Автор фото — Нина Ким.
8. Медвежата в первый год жизни повсюду следуют за мамой. Когда рыба медведям недоступна, малыши лакомятся растительностью и материнским молоком
Автор фото — Лиана Варавская.
9. Этот косолапый взял скипетр себе по росту и, видимо, представляет себя князем Курильского озера
Автор фото — Лиана Варавская.
10. Вот так сменяют свои шубки лисы. С приближением холодов их шерстка становится лоснящейся и пушистой
Автор фото — Алексей Маслов.
11. Когда медведи чувствуют угрозу, они встают на задние лапы. Так им лучше видно и они кажутся крупнее. Медвежата тоже так делают
Автор фото — Лиана Варавская.
12. Зимой белая куропатка облачается в белое, на ее лапках отрастают длинные когти, а «переобувается» она в перьевые сапоги
Автор фото — Алексей Маслов.
13. Красно-серая полевка получила такое название благодаря своему окрасу. Ее спина и верхняя часть головы красно-коричневые, а бока и живот — серые
Автор фото — Алексей Маслов.
14. Так выглядят желторотики дрозда
Авторы фото — Лиана Варавская и Наталья Семенова.
15. Недавно появившийся на свет птенец чайки
Автор фото — Анна Елисеева.
16. А так выглядят брачные игры соболей
Автор фото — Алексей Ознобихин.
Сотрудник заповедника рассказал: «Один соболь сидел не вершине березы, на самых тоненьких ветках, а второй пытался залезть и достать его. Cтремглав залез на ствол и, поднявшись до той ветки, на которой сидел другой соболь, сильно качнул ее. Тот упал с дерева и рванул на другое.
Забравшись на соседнюю березу, второй соболь пробовал дотянуться до своей пассии с другого дерева. Потерпев неудачу, перепрыгнул и залез на ту же ветку, где, как я уже понял, сидела самка. Ветка была тонкой и сильно прогнулась под тяжестью парочки. Оба соболя упали с дерева и убежали в лес».
17. Лось Бутурлина — самое крупное наземное млекопитающее Камчатки. В конце весны — начале лета у самки рождаются 1–2 детенышей
Автор фото — Алексей Маслов.
18. Полярные (тундровые) волки ведут скрытный образ жизни и не приближаются к людям. Так что запечатлеть их — большая удача
Автор фото — Алексей Маслов.
19. У диких северных оленей в семье рождается, как правило, 1 детеныш. И уже на следующий день после рождения олененок начинает бегать за матерью
Автор фото — Сергей Горшков.
20. Кроноцкий заповедник создавался в 1934 году ради сохранения популяции соболя. И ежегодно количество этих зверей растет
Автор фото — Алексей Маслов.
21. Заяц-беляк на одуванчиковой поляне. Зимой и весной им приходится довольствоваться ветками деревьев, а сейчас в их распоряжении огромное разнообразие сочных трав
Автор фото — Нина Ким.
Признайтесь, вам уже захотелось посетить этот заповедник? А может, вы даже уже бывали там?