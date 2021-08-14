20+ фото из заповедника, которые покажут зверей, какими их видели лишь единицы

Кроноцкий заповедник находится на Камчатке и ведет свою историю с 1934 года. Его богатые флора и фауна находятся под надежной охраной неравнодушных людей. Здесь насчитывается 54 вида млекопитающих, 11 из которых занесены в Красную книгу. Так вот, многих зверушек запечатлевают на камеру сотрудники заповедника и делятся их довольными мордочками в соответствующем инстаграм-аккаунте.

Мы в AdMe.ru обожаем животных и просто ну никак не могли пройти мимо этих бесценных кадров.

1. Сложно понять, что это лисята. Кстати, у лис есть особый клич для малышей. Они опускают голову в нору и особенным голосом зовут их

Автор фото — Дмитрий Шпиленок.

2. А вот так выглядят повзрослевшие лисята, которые уже почти догнали по размеру родителей. Скоро они начнут самостоятельную жизнь

Авторы фото — Нина Ким и Алексей Маслов.

3. После утомительной возни с малышней эта рыжая плутовка пообедала и набрала «авоську» колюшек для своих детей

Автор фото — Алексей Маслов.

4. Редко удается заснять рысь с минимального расстояния, так как эта дикая кошка ведет довольно скрытный образ жизни

Автор фото — Алексей Перелыгин.

5. Птенец трясогузки так спешил повидать мир, что выпрыгнул из гнезда раньше времени. Недовольная птица была возвращена в свое жилище

Автор фото — Алексей Маслов.

6. Это юные евражки, или берингийские суслики. За неделю они практически догнали по размеру своих родителей

Автор фото — Алексей Маслов.

7. Это птенцы жаворонков. Самка высиживает яйца 2 недели, детеныши рождаются слепыми, а покидают родные пенаты уже через 10 дней

Автор фото — Нина Ким.

8. Медвежата в первый год жизни повсюду следуют за мамой. Когда рыба медведям недоступна, малыши лакомятся растительностью и материнским молоком

Автор фото — Лиана Варавская.

9. Этот косолапый взял скипетр себе по росту и, видимо, представляет себя князем Курильского озера

Автор фото — Лиана Варавская.

10. Вот так сменяют свои шубки лисы. С приближением холодов их шерстка становится лоснящейся и пушистой

Автор фото — Алексей Маслов.

11. Когда медведи чувствуют угрозу, они встают на задние лапы. Так им лучше видно и они кажутся крупнее. Медвежата тоже так делают

Автор фото — Лиана Варавская.

12. Зимой белая куропатка облачается в белое, на ее лапках отрастают длинные когти, а «переобувается» она в перьевые сапоги

Автор фото — Алексей Маслов.

13. Красно-серая полевка получила такое название благодаря своему окрасу. Ее спина и верхняя часть головы красно-коричневые, а бока и живот — серые

Автор фото — Алексей Маслов.

14. Так выглядят желторотики дрозда

Авторы фото — Лиана Варавская и Наталья Семенова.

15. Недавно появившийся на свет птенец чайки

Автор фото — Анна Елисеева.

16. А так выглядят брачные игры соболей

Автор фото — Алексей Ознобихин.

Сотрудник заповедника рассказал: «Один соболь сидел не вершине березы, на самых тоненьких ветках, а второй пытался залезть и достать его. Cтремглав залез на ствол и, поднявшись до той ветки, на которой сидел другой соболь, сильно качнул ее. Тот упал с дерева и рванул на другое. Забравшись на соседнюю березу, второй соболь пробовал дотянуться до своей пассии с другого дерева. Потерпев неудачу, перепрыгнул и залез на ту же ветку, где, как я уже понял, сидела самка. Ветка была тонкой и сильно прогнулась под тяжестью парочки. Оба соболя упали с дерева и убежали в лес».

17. Лось Бутурлина — самое крупное наземное млекопитающее Камчатки. В конце весны — начале лета у самки рождаются 1–2 детенышей

Автор фото — Алексей Маслов.

18. Полярные (тундровые) волки ведут скрытный образ жизни и не приближаются к людям. Так что запечатлеть их — большая удача

Автор фото — Алексей Маслов.

19. У диких северных оленей в семье рождается, как правило, 1 детеныш. И уже на следующий день после рождения олененок начинает бегать за матерью

Автор фото — Сергей Горшков.

20. Кроноцкий заповедник создавался в 1934 году ради сохранения популяции соболя. И ежегодно количество этих зверей растет

Автор фото — Алексей Маслов.

21. Заяц-беляк на одуванчиковой поляне. Зимой и весной им приходится довольствоваться ветками деревьев, а сейчас в их распоряжении огромное разнообразие сочных трав

Автор фото — Нина Ким.