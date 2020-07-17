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20+ фото, доказывающих, что у маленьких чихуахуа большое сердце

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Чихуахуа похожи на вечных щенков: согласно данным Американского клуба собаководства, это самая маленькая порода собак в мире. У чихуахуа даже есть мягкое место на голове, называемое молерой, — то же самое, что и родничок у новорожденных детей. Но это никак не влияет на их способность любить, радоваться жизни и веселиться!

Редакция AdMe.ru считает, что все породы по-своему очаровательны, но эти крошечные чихуахуа просто покорили наши сердца.

1. «Мой парень не хотел чихуахуа»

© anyankana11 / reddit

2. «Маленькая Луна — новый член нашей семьи. И она самый сладкий пирожочек в мире»

© octopusalert / reddit

3. «Чихуахуа моей мамы — Тако и Белла!»

© lazyllamacloud / reddit

4. Голубоглазая принцесса

© Twyliteskyz / imgur

5. «Мой 8-недельный чихуахуа Чико»

© JacobTheNurse / reddit

6. «Можешь его завести, но я не собираюсь возиться с этой мелкой фигней»

© maddomesticscientist / reddit

7. «Мой щенок чихуахуа похож на маленького полярного медведя»

© tolurkistolearn / reddit

8. «Вот так он находит уютное местечко между ног»

© sphillips0098 / reddit

9. Так чихуахуа дают пять

© tjzbyrad / reddit

10. «Этому малышу стукнуло 11, и он становится милее с каждым годом!»

© murrdyth / reddit

11. Идеальные условия для работы на дому

© wendyparis2001 / reddit

12. «Взяла с собой собаку в фотобудку в торговом центре, чтобы сделать снимки к ее 16-летию. С днем рождения, Тако!»

© surfin_sonie / reddit

13. Мамин халат самый уютный!

© twistedfate04 / reddit

14. Какая скромность!

© hannahtyrer / reddit

15. Хочешь поговорить, милый?

© OnceLikeYou / reddit

16. «Памятное тату c лучшим другом, который у меня когда-либо был»

© ehales13 / reddit

17. «Мой собакен просто берет от жизни все»

© yamsnz / reddit

18. Максимально счастливая мордочка

© HystericButterfly / reddit

19. Уверены, что фото чихуахуа могут лечить депрессию

20. Милейшее создание

© Thepawsnet / reddit

21. Ты сказал «вкусняшка»?

© matcu69 / reddit

22. Лучший коллега

© take_me_home_tonight / reddit

23. «Мой милый малыш Йода»

© blue_monkeys / reddit

24. «Мой сладкий Бэм-Бэм. Мы любим его и его невозможно длинную шею»

© WhereThereisLife / reddit

Есть ли у вас питомец? Часто ли вы делаете его снимки?

Фото на превью maddomesticscientist / reddit, tjzbyrad / reddit
4682124
9k