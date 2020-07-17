20+ фото, доказывающих, что у маленьких чихуахуа большое сердце

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Чихуахуа похожи на вечных щенков: согласно данным Американского клуба собаководства, это самая маленькая порода собак в мире. У чихуахуа даже есть мягкое место на голове, называемое молерой, — то же самое, что и родничок у новорожденных детей. Но это никак не влияет на их способность любить, радоваться жизни и веселиться!

Редакция AdMe.ru считает, что все породы по-своему очаровательны, но эти крошечные чихуахуа просто покорили наши сердца.

1. «Мой парень не хотел чихуахуа»

2. «Маленькая Луна — новый член нашей семьи. И она самый сладкий пирожочек в мире»

3. «Чихуахуа моей мамы — Тако и Белла!»

4. Голубоглазая принцесса

5. «Мой 8-недельный чихуахуа Чико»

6. «Можешь его завести, но я не собираюсь возиться с этой мелкой фигней»

7. «Мой щенок чихуахуа похож на маленького полярного медведя»

8. «Вот так он находит уютное местечко между ног»

9. Так чихуахуа дают пять

10. «Этому малышу стукнуло 11, и он становится милее с каждым годом!»

11. Идеальные условия для работы на дому

12. «Взяла с собой собаку в фотобудку в торговом центре, чтобы сделать снимки к ее 16-летию. С днем рождения, Тако!»

13. Мамин халат самый уютный!

14. Какая скромность!

15. Хочешь поговорить, милый?

16. «Памятное тату c лучшим другом, который у меня когда-либо был»

17. «Мой собакен просто берет от жизни все»

18. Максимально счастливая мордочка

19. Уверены, что фото чихуахуа могут лечить депрессию

20. Милейшее создание

21. Ты сказал «вкусняшка»?

22. Лучший коллега

23. «Мой милый малыш Йода»

24. «Мой сладкий Бэм-Бэм. Мы любим его и его невозможно длинную шею»