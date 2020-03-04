20+ домашних животных, чьи хозяева совершили огромную ошибку, оставив их дома одних

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Если бы все домашние животные были тихими и мирными, их хозяевам жилось бы спокойно. Правда, в то же время и невероятно скучно. И сколько бы мы ни ругали братьев наших меньших за плохое поведение и подпорченное имущество, все же мы любим их за то, что они держат нас в тонусе и заставляют всегда быть начеку.

Мы в AdMe.ru считаем, что питомцы — это нескончаемый источник неожиданностей и курьезов. Сегодня в нашей подборке вас ждут кошки и собаки, которых хозяева буквально поймали с поличным.

1. «Мой пес не совсем понимает, как играть в эту настольную игру»

2. «Очевидно, ему здесь удобнее, чем в лежанке, которую я ему купил»

3. «Моя кошка пыталась разблокировать айфон. В наши дни никому нельзя верить!»

4. «Идентифицировал кота по дыркам на дошираке»

5. «Думал, что наш кот пропал. А потом открыл банку с едой, и вот что случилось...»

6. Что это за «птица»?

7. «Застала кошку за просмотром гифок в твиттере. Возможно, у нее уже есть тайный блог»

8. "Свершилось! Застукала кота за вылизыванием собаки"

9. Производитель, который догадается делать палетки с отпечатками лапок, озолотится

10. «Коту приглянулась люлька. Мы еще не гуляли с малышом в коляске, а кота уже 3 раза в ней застали»

11. «Мой кот решил, что кофемолка — это его новый „насест“, так что мы остались без кофе»

12. Только посмотрите на выражение морды этой бедной собаки!

13. «Спасибо моей собаке за то, что она портит кожаный диван»

14. «Моя кошка встретила меня у двери. Захотелось принять жесткие меры»

15. «Клянусь, это был не я!»

16. «Впервые оставив свою собаку одну, я лицезрел следующее, вернувшись домой. 4 года спустя я все еще в замешательстве»

17. «Спустился вниз на пару минут, и вот что меня ждало, когда я вернулся»

18. «Когда пришел домой, увидел, что собака отдыхает на нашем обеденном столе»

19. «Вот что я обнаружил, когда вернулся домой. Мой пес устал от работы»

20. «Мой пес украл щетину от щетки для мытья посуды»

21. Ему просто невероятно удобно

22. «Мой пес думает, что застрял, и рычит на меня»