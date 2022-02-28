20+ фактов, после прочтения которых вы полюбите животных еще сильнее

На планете Земля обитает огромное количество видов живых существ. И у многих из них есть любопытные особенности — способы терморегуляции или нестандартный цвет зубов. А у некоторых есть даже супергеройские качества — они спасают других животных от пожаров или убирают тяжелые металлы из земли. А какие-то из видов даже считались вымершими, но снова заселили места обитания. Мир впечатляет своим разнообразием.

Мы в AdMe.ru любим живую природу и с трепетом узнаем новое о ней. И теперь у нас становится все больше вариантов ответов на вопрос о любимом животном.

«Мои альпаки охраняют новорожденного ягненка, пока его мама перекусывает. Еще они стерегут овец и гоняют лис»

У бобров оранжевые зубы, потому что в их зубной эмали много железа. Это делает зубы достаточно крепкими, чтобы разгрызать деревья

Так выглядит американская пустельга — самый маленький сокол в Северной Америке. В присутствии человека они очень нервничают и не хотят размножаться

Просто посмотрите, как этот пингвиненок спасается от жары. Когда птенцы пингвинов перегреваются, они ложатся, вытягивают лапки, разбрасывают крылья в стороны и принимаются тяжело дышать

Мокрицы умеют очищать почву от тяжелых металлов

Вместо рогов у водяного оленя вырастают длинные верхние клыки, за что его прозвали «олень-вампир»

Капибары — социальные животные и отлично уживаются рядом с другими видами

Красные кардиналы — весьма «романтичные» птицы. Они выбирают пару себе почти на всю жизнь и вместе путешествуют

Утконос уникален не только тем, что откладывает яйца. У них также 10 хромосом, отвечающих за пол. А у самцов к тому же на задних лапах есть ядовитые зазубрины

Так выглядит гималайский медведь. Их уши больше, чем у других медведей, и живут они в основном на деревьях

Карликовый сокол — самый маленький хищник в Африке, обитает на юге и востоке континента. Они не строят своих гнезд, используют те, которые уже построили другие птицы — белоголовые скворцовые ткачи

А так выглядят сами белоголовые скворцовые ткачи. Они следуют за африканскими буйволами и питаются насекомыми, которых те потревожили

Морские игуаны, живущие на Галапагосских островах, живут в симбиозе с лавовыми ящерицами, которые частенько снуют по игуанам, отлавливая мух

Морские котики лежат в позе банана, чтобы не замочить ласты и голову, а заодно сохранить тепло

Мангалица, венгерская порода свиней, единственная в мире способна отращивать пушистую шерсть, как у овец

Это самые маленькие пингвины, высотой около 33–43 см. Из-за окраса и размера в Австралии их называют сказочными

Земляной волк обитает в Южной и Восточной Африке, питается термитами и может съесть их до 250 000 за одну ночь

Трубкозубы — африканские животные, которым не чужд героизм. Они выкапывают огромное множество нор, в которых спасаются другие животные во время пожаров

300 лет считалось, что бермудские тайфунники вымерли, пока в 1951 году не обнаружили 18 гнездовавшихся пар птиц

Крабы-декораторы прикрепляют себе на панцирь растения и кораллы, чтобы спрятаться от хищников

Вулканические улитки живут в глубоководных гидротермальных источниках в Индийском океане и являются единственным видом живых организмов, в скелет которых входят сульфиды железа