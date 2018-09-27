20+ фактов о психологии и характере кошек, которыми поделился заводчик со стажем
Кошки живут рядом с человеком 10 тыс. лет, но мы до сих пор не знаем о них всего, настолько они таинственны. Впрочем, иногда можно обхитрить даже самых коварных из них. Некоторыми уловками поделилась одна из пользовательниц твиттера, а заодно она рассказала, какие кошки самые фотогеничные и когда у котов срабатывает логика Пятачка.
AdMe.ru предлагает вам узнать больше о своем питомце и его родственниках, а еще познакомиться с любимицей автора треда. А в конце статьи дочитавших ждет чудесная история.
Как содержать кота
- Кошки дерут когти о вертикальные когтеточки-столбики, а коты предпочитают горизонтальные доски. Жду подробный анализ данной закономерности с позиций фрейдизма, а пока шут его знает, почему так.
- Выросших в хороших условиях породистых котят очень тяжело заразить хоть чем. Был эксцесс на одной выставке: как-то туда проникла мадам с чумкой. После двух дней сидения на одних судейских столах с больным животным ни один из четырех котят даже не чихнул. Иммунитет.
- Если ваш кот не любит ческу, велика вероятность, что ему не нравится используемый реквизит, а не процесс. Некоторые не переносят гребни, другие — пуходерки или фурминаторы. Есть даже те, кто боится варежек.
- Каждый раз, поднимая котика за передние лапы, вы рискуете сломать ему ключицу. Риск увеличивается, если кот добротный, весом более 6–8 кг.
- Иерархия у котов крайне логична: кто выше, тот и босс. Поэтому если вы ставите кошачий домик над своей кроватью, правила в доме будет диктовать кот, а не вы, причем вы сами ему об этом сообщили.
- Стерилизованные коты, в отличие от нестерилизованных, до старости остаются игривыми котятами, ведь их ничто не напрягает. Просто не давать толстеть — и кот радостно проживет без лишних болячек до глубокой старости. Вот и смотрите, какое существование более полноценно.
- Если не хотите, чтобы кот спал в вашей кровати, с детства запирайте в другой комнате на ночь. Ночь поорет — и привыкнет. На привязанности это вообще не сказывается. Во взрослом возрасте у кота даже идеи не появится спать в чьей-то кровати.
- Не мойте лотки с хлоркой. Для многих котеек хлорка — как валерьянка. Он либо переедет от вас в лоток, либо надышится и отравится.
- Котейки имеют предпочтения не только во вкусе еды, но и в консистенции. Так что если кот подошел и понюхал выложенный для него свежий влажный корм, но есть не стал, не спешите выкидывать. Кот может оставить его подсыхать, потому что намеревается съесть в вяленом виде.
Особенности кошачьей психологии
- Если кот хочет вас побить, то переворачивается на спину, ловит передними лапами и бьет задними. Это у них самый поставленный удар. Удары передними лапами — это обычно не желание избить, а попытка сказать «отстань и уйди» с разной степенью цивилизованности.
- У котеек встроенный фильтр на равномерное движение, поэтому эффективнее играть с ними, размахивая игрушкой импульсивно, с остановками. Если машете ею туда-сюда как веером, у котов бывает интересная реакция: где-то через 30 секунд они перестают видеть игрушку и начинают смотреть сквозь нее.
- Кошки поддаются воспитанию. Проблема в том, что люди поддаются воспитанию значительно лучше и при равной настойчивости побеждают кошки.
- Кошки не признают хозяином того, кто кормит. Если хотите, чтобы кот к вам ластился и считал вас хозяином, его надо либо забрать от родителей котенком на руках, либо воспитывать (то есть наказывать за пакости и запрещать гадости). А тот, кто кормит, — это кормушка.
- В воспитании важны логичность и последовательность. Если кот решит, что вы к нему придираетесь, то он либо спишет все на ваше плохое настроение и в другой раз опять полезет на холодильник по занавескам, либо обидится и будет пакостить как-то иначе.
- Агрессивных пород не бывает, выведение комнатных пушистиков-убийц не поощряется ассоциациями. Как правило, паршивое поведение — следствие несоответствия характера и содержания. И меланхоличный британец в шумной семье, и заброшенный хозяином активный сиам могут быть агрессивными.
- У котов непредсказуемые ассоциативные связи, когда речь идет о людях. Ваш питомец может считать, что все мужчины — ветеринары, встретив одного, или проассоциировать духи с приятной компанией и тисканием. Конкретных людей запоминают редко.
- Кошки не любят резких движений от кого-то, кто не еда, и поэтому не любят собак. Собаки резко двигаются, коты не могут определить, хотят с ними поиграть или их съесть. Алгоритм ломается, и кот делает то, что делает вообще в любой непонятной ситуации: бьет по морде.
- На выставках, если кот нервничает на руках, его хвост аккуратно зажимают между его же лапами, чтобы не махал им от нервов. Тут у кошек включается логика Пятачка: если нет возможности проявлять нервозность, нет и самой нервозности. Как ни странно, работает.
- Кошки урчат не только от удовольствия, но и для привлечения внимания, особенно когда урчание становится громче. Это аналог нашего вежливого покашливания вроде «кхм, хозяин, меня в целом все устраивает, но ты зачитался твиттером, а кто будет чесать меня за ушком?».
- Кошки иногда ведут себя непедагогично и воспитывают котят подзатыльниками. Выворачивают лапу под нужным углом и дают заигравшемуся котенку по затылку. Удивление у котят от такого идентично человеческому.
- У кошек есть свой аналог чайлд-фри. Моя старшая кошка воспитала своих котят со всей ответственностью, но без энтузиазма и скорее по необходимости — больше ж некому. Но когда у нее родились внуки, отказывалась их вылизывать и забиралась подальше, чтоб не доставали бабулю.
- Есть, конечно, и обратный вариант: кошки, которые считают себя настолько супермамами, а остальных — такими некомпетентными, что воруют котят и не дают реальным мамашам их воспитывать. Как правило, они сильно переоценивают свой воспитательский талант...
- У котиков есть свои предпочтения по внешности. Например, один знакомый кот был абсолютно равнодушен, если мимо его клетки проносили темненькую кошечку. Но стоило подойти с «блондинкой» — белой, серебристой или персиковой кошкой, лез знакомиться прямо через пластиковое окно.
- У кошек бывают странные развлечения. Наша старшая, например, любит париться в бане. Адски орет, если ее не пускают. Есть любители езды в машине на больших скоростях и плавания в реке. Кошки странные...
- У кошек довольно однообразное чувство юмора. Оно направлено на других кошек и в основном заключается в розыгрышах из серии «сейчас я его напугаю, и он ка-а-а-ак подскочит!». Напугавший кот частенько уходит крайне довольным собой.
- За исключением тех случаев, когда розыгрыш получился случайно и напугались оба.
Про разные породы
- Хотите себе кота, которого можно буквально завязывать в узлы? Ищите перса. У них длинная шерсть, которую кот сам прочесать не может, и они кайфуют от адской чески, как от массажа.
- Ориенталы изобретательны, потешны, энергичны. Если вам не нравится, что с вами все время разговаривают поставленным сопрано и что котейка требует игры и внимания чаще, чем раз в день, — оно не для вас. Не дает почувствовать себя в одиночестве.
- Я люблю американских керлов. У них постоянно такой удивленно-восторженный вид, что сразу ясно: кошки удивлены своей внешностью не меньше вашего.
- Сибирская кошка — как сибирская метель. Если ей втемяшилось куда-то идти, вы можете построить на ее пути бетонную стену, и она все равно будет идти.
- Если вы хотите завести мейн-куна и боитесь за вазу, не бойтесь. Вашей вазе конец по-любому. Молодые мейн-куны крайне неуклюжи (еще бы, так быстро вымахать) и могут разнести полквартиры в процессе взросления, просто не справившись с управлением.
- Хотите музыкальное развлечение и любите котиков? Сходите к знакомым, у которых месяц назад окотилась ориентальная кошка. Они невероятно плодовиты, ушасты, общительны и звонкоголосы. Исполнение музыкальной кантаты хором из семи летучих мышей мало кого оставит равнодушным.
- Вы равнодушны к котикам? Заведите себе британца и будьте равнодушны вместе. Вообще ко всему.
- Ответ на вечный вопрос всех выставок: сфинксам холодно. Очень. Поэтому они лезут на руки и любят свитера.
- Хотите кошку, но собаку? Берите курильского бобтейла. Он, правда, не гавкает, но преданный и игривый, как овчарка.
- Самая адская смесь, которую я видела, — помесь перса с ангорой. Красота невероятная, но в этой кошке злопамятность персов чудесным образом совместилась с изобретательностью и энергией ангоры. Она могла бы быть прототипом Ракеты в «Стражах Галактики». Для иллюстрации. Как только хозяйка выходила, это белое облако вплывало в комнату, оценивало тебя на предмет интересных предметов. Затем оно перемещалось к стулу, который запрещалось царапать. Царапало его ровно 4 раза и удалялось так таинственно, что хотелось проверить кошелек.
И еще кое-что
- Длинношерстная вариация породы всегда спокойнее короткошерстной (сомали-абиссинцы, селкирк-корниш-рекс). В связи с этим, как длинношерстным британцам не лень дышать, остается для меня загадкой.
- Кошек делят на кустовых (которые любят спрятаться где-то на уровне ног и там сычевать) и древесных (которые забираются на верхотуру, обозревают все вокруг и читают про себя монолог из «Короля Льва»: «Все, чего касаются лучи солнца, — это наше королевство»).
- К разговору про окрасы: там есть пара интересных названий. Так что если у вашей кошечки черно-рыжая шерсть с полосками, поздравляю: ваша любимица — «макрель-черепаха».
И обещанный бонус
А с вашими питомцами случались интересные истории?
Фото на превью pippa_british_shorthair / Instagram