20+ фактов о психологии и характере кошек, которыми поделился заводчик со стажем

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Кошки живут рядом с человеком 10 тыс. лет, но мы до сих пор не знаем о них всего, настолько они таинственны. Впрочем, иногда можно обхитрить даже самых коварных из них. Некоторыми уловками поделилась одна из пользовательниц твиттера, а заодно она рассказала, какие кошки самые фотогеничные и когда у котов срабатывает логика Пятачка.