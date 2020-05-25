20+ вещей, о которых должен знать каждый, у кого в доме живет питомец
Каждый становится хозяином животного по-своему: кто-то изучает всю имеющуюся литературу, чтобы идеально подготовиться к появлению мохнатого члена семьи. Кто-то обзаводится зверьком по воле случая, внезапно встретив свою судьбу на улице. Кто-то просыпается утром с осознанием того, что в доме явно не хватает кошачьих тыгыдыков, и уже к вечеру приносит домой хвостатый комочек. Мы не знаем, каким был ваш путь (может, вы вообще только собираетесь обзавестись любимцем), но понимаем, что кое-чего о содержании питомца вы можете не знать.
AdMe.ru изучил статьи опытных заводчиков, зоологов и ветеринаров, чтобы рассказать вам о вещах, которые полезно узнать каждому хозяину.
Кошки
- Вы когда-нибудь чувствовали неприятный запах из пасти своей кошки? Если да, вероятно, вы никогда не чистили ей зубы. Для кошек это необходимая процедура. Проводится она при помощи щетки с мягкой щетиной и специальной ветеринарной пасты. Чистить зубы питомцу нужно по 2-3 минуты ежедневно.
- Даже если вам холодно в своей квартире, питомец может страдать от жары. Идеальная температура в помещении, где живет кошка, — 20 °С. Летом, когда вас нет дома, кондиционер выключен, а комнаты прогреваются солнцем, любимец может получить опасный тепловой удар. Поэтому нужно заранее позаботиться о том, чтобы животному было комфортно.
- Кошки пьют молоко, потому что им вкусно, а не потому что чувствуют от него пользу. Но при этом у большинства кошачьих непереносимость лактозы, а это значит, что употребление молока, сметаны или сливок может аукнуться питомцу болезненными спазмами в животе.
Кролики
- Кроликов нельзя содержать поодиночке. Это социальный вид, которому необходимо постоянное общение с сородичами. Взаимодействие с представителями своего вида для этих зверьков так же важно, как пища или сон.
- Кролики, как и другие питомцы, могут общаться с вами при помощи языка тела. Например, если зверек начал скрежетать зубами, значит, у него что-то болит. Если виляет хвостом — активно протестует. Если питомец утыкается в вас носом, значит, хочет, чтобы на него обратили внимание и погладили.
- Для кроликов крайне опасно переедание. Все потому, что слабые мышцы их пищевода неспособны к рвоте. Если ушастый питомец съест слишком много, он не сможет прочистить свой желудок, и это станет причиной непроходимости кишечника.
- Зубы кроликов растут в течение всей жизни. Если их не стачивать, вскоре животное начнет испытывать существенный дискомфорт. Сточить зубы помогают твердая пища, сено и деревянные игрушки, разработанные специально для этих созданий.
Черепахи
- Большинство черепах вовсе не вегетарианцы. Эти зверьки всеядны. Сухопутные с легкостью могут перекусить дождевым червем, личинкой или мелким насекомым. Морские не откажутся съесть рыбу, креветку или кальмара.
- Черепахи живут невероятно долго. Однако информация о 300-летнем жизненном цикле этих рептилий — миф. Самой старой из зарегистрированных черепах в 2019 году исполнилось 187 лет.
- Если черепаха получит серьезную травму, вы можете не понять этого, потому что не увидите никаких внешних признаков. Ученые установили, что эти рептилии могут не выказывать беспокойства даже при снятии нагрудной пластины панциря и удалении мозга. Но это не значит, что травмы безопасны для черепах. Рано или поздно они могут привести к гибели, поэтому, если животное ударилось, не ждите симптомов недомогания, отнесите его к врачу.
Хомяки
- Хомяков считают одними из самых прожорливых питомцев. Однако взрослый хомяк съедает всего 1-2 ст. л. корма в день. А их миски быстро пустеют из-за привычки этих грызунов запасать пищу впрок. Один хомяк способен спрятать до 90 кг корма. Некоторые китайские крестьяне даже живут тем, что выкапывают кладовые диких хомячков.
- Если вы заболели гриппом или простудой, держитесь подальше от своего питомца, ведь хомяки могут заразиться от человека. Симптомы будут такие же, как у вас: вялость, насморк, чихание.
- Хомяки стойки к горячительным напиткам. Доза этанола, при которой зверек показывает первые признаки опьянения, в 10 раз выше, чем у человека. Мы не знаем, зачем вам эта информация. Но это так.
- Если у вас когда-либо жил популярный сирийский хомячок, можете считать себя владельцем редкого вида животного. Ведь эти зверьки занесены в Красную книгу.
Попугаи
- Не все попугаи безобидны. Многие из них кусаются. А некоторые даже могут устроить серьезное нападение на другое животное. Например, попугай Кеа был уличен в убийстве овец.
- Если вы мечтаете завести говорящую птичку, не обязательно приобретать дорогостоящего попугая. Научить говорить можно и обычного волнистого попугайчика.
- У большинства видов попугаев внешний вид самцов и самок идентичен, и требуется острый глаз, чтобы определить пол птицы. Однако у благородного зелено-красного попугая самец и самка отличаются настолько, что долгое время их считали разными видами птиц.
- Попугаи распознают вкус пищи верхней частью клюва. Хоть у птиц есть язык и некоторое количество вкусовых рецепторов у них расположено в гортани, лучше всего вкусовые оттенки еды чувствует именно этот фрагмент клюва.
Рыбки
- Декоративные элементы в аквариуме — это не прихоть ценителей прекрасного, а необходимость. Благодаря таким украшениям, рыбки могут прятаться и чувствовать себя в безопасности. В противном случае они попытаются укрыться за блоком компрессора, обогревателем или другим не предназначенным для этого предметом, что может привести к травме.
- Люди, которые впервые заводят рыбок, как правило, начинают с маленьких круглых аквариумов. Однако такие емкости намного сложнее в обслуживании, чем крупные. В большом аквариуме условия более стабильны, обслуживать это водное пространство проще.
- Покупать аквариум и рыбок в один день не стоит. Перед заселением первых плавающих питомцев их дом должен постоять пустым хотя бы пару дней.
- Большинство рыб охотно устремляется к корму, как только вы его насыплете, неважно, сколько раз в день это происходит. Однако кормить таких питомцев рекомендуется не чаще одного раза в сутки. Через 2-3 минуты после трапезы остатки пищи, плавающие на поверхности воды, необходимо удалить.
Собаки
- Даже если вы живете в частном доме и у вас есть двор, по которому песик может бегать целый день, это не значит, что его не надо выгуливать. Неправильно поступают и те, кто привык ходить с питомцем по одному и тому же маршруту. Дело в том, что собаке необходимы разнообразные прогулки, чтобы получать важную мозговую стимуляцию. Им нужно исследовать новые места, чуять непривычные запахи и знакомиться с другими животными.
- Собакам не подходят человеческие сладости, даже если в них нет сахара. В таких продуктах чаще всего содержится подсластитель ксилит, который токсичен для вашего питомца.
- Собачьи миски необходимо мыть после приема пищи, как и свою посуду. А подстилку, на которой спит питомец, следует стирать не реже раза в неделю.
- Благодаря четко обозначенным правилам и границам дозволенного собака чувствует себя в безопасности. Хозяева, которые настолько не чают души в своих песиках, что позволяют им делать все что угодно, на самом деле заставляют питомцев испытывать неуверенность.
Бонус: а вы знали, что собаки лучше слушаются женщин, чем мужчин?
Согласно исследованиям, женщины более чувствительны к перепадам настроения окружающих, что позволяет им лучше понимать и контролировать своих питомцев. Определили это ученые стандартным для подобных экспериментов образом: людям разных полов и возрастов включали записи собачьего рычания и просили определить причину ворчания животного: охрана еды, борьба за игрушку, перетягивание каната и так далее.
Конечно, большое количество баллов в этом тесте набрали люди, у которых был опыт работы с собаками. Но также исследователи отметили, что женщины справлялись с заданиями намного лучше мужчин. Из чего и был сделан вывод, что представительницам прекрасного пола проще понять любимца и договориться с ним.
А какие рекомендации по содержанию питомца когда-то стали для вас настоящим откровением и теперь вы бы хотели поделиться ими со всеми?
Фото на превью Buds Pets Store / AliExpress