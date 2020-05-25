20+ вещей, о которых должен знать каждый, у кого в доме живет питомец

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Каждый становится хозяином животного по-своему: кто-то изучает всю имеющуюся литературу, чтобы идеально подготовиться к появлению мохнатого члена семьи. Кто-то обзаводится зверьком по воле случая, внезапно встретив свою судьбу на улице. Кто-то просыпается утром с осознанием того, что в доме явно не хватает кошачьих тыгыдыков, и уже к вечеру приносит домой хвостатый комочек. Мы не знаем, каким был ваш путь (может, вы вообще только собираетесь обзавестись любимцем), но понимаем, что кое-чего о содержании питомца вы можете не знать.

Кошки

Кролики

Черепахи

Хомяки

Попугаи

Рыбки

Собаки

Бонус: а вы знали, что собаки лучше слушаются женщин, чем мужчин?

Согласно исследованиям, женщины более чувствительны к перепадам настроения окружающих, что позволяет им лучше понимать и контролировать своих питомцев. Определили это ученые стандартным для подобных экспериментов образом: людям разных полов и возрастов включали записи собачьего рычания и просили определить причину ворчания животного: охрана еды, борьба за игрушку, перетягивание каната и так далее.

Конечно, большое количество баллов в этом тесте набрали люди, у которых был опыт работы с собаками. Но также исследователи отметили, что женщины справлялись с заданиями намного лучше мужчин. Из чего и был сделан вывод, что представительницам прекрасного пола проще понять любимца и договориться с ним.