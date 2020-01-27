20+ фактов о собаках, узнав которые вы захотите пожать лапу каждому встречному псу

3 0 8 589

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

С давних времен собаки считаются символом преданности и безусловной любви. Они были первыми спутниками еще доисторического человека, и с тех пор многие великие отмечали положительные качества этих животных. Руаль Амундсен, открывший Южный полюс на собачьей упряжке, говорил, что у собак есть душа; питомцы Ремарка давали ему «чувство дома», а Агата Кристи и вовсе посвятила роман «Безмолвный свидетель» своему фокстерьеру Питеру.

Вот и мы в AdMe.ru решили посвятить целую статью фактам о собаках. А начнем с такого: ученые доказали, что компания собаки повышает уровень окситоцина («гормона любви») в крови человека.

Сразу скажем, это работает и наоборот. Глядя на улыбающегося человека, собака получает и свою долю «гормона любви». В то время как взгляд на недовольные лица не вызывает у животного никакой эмоциональной реакции.

Собака — единственное животное, которое умеет считывать эмоции с человеческого лица. Умение заложено на генетическом уровне, и заметил его еще Чарльз Дарвин. Оно помогает питомцам быстро примиряться, когда их хозяева недовольны, и радоваться вместе, когда это уместно.

На этом связь не заканчивается. Люди и собаки претерпели схожие изменения в генах, ответственных за пищеварение и обмен веществ.

Как и люди, собаки могут видеть сны. Согласно исследованиям, животным чаще всего снятся вкусные лакомства, птицы, игрушки или санные упряжки.

Теперь немного о происхождении вида, одомашнивании и обо всем

Известный факт о том, что собаки произошли от волков, не совсем верен. Этих животных действительно можно назвать «братьями», но не родными, а двоюродными. Около 32 тысяч лет назад современные волки и собаки отделились от общего предка (ныне вымерший вид).

Однако прошли тысячи лет, прежде чем человек обрел полноценного компаньона в лице животного. Большинство исследователей сходятся во мнении, что произошло это примерно 10 000 лет назад.

Собаки инстинктивно ходят кругами перед сном. Раньше таким образом они растаптывали траву вокруг себя, создавая «гнездо» и отпугивая насекомых и змей.

За тысячелетия, проведенные с человеком, собаки научились «улыбаться». Расслабленный и открытый рот (как на картинке выше) встречается лишь в положительных ситуациях: когда питомец рад видеть хозяина или собирается играть.

Больше поводов для радости даст ласковый разговор с питомцем. Согласно исследованиям, собака предпочитает компанию человека, который говорит высоким, поющим тоном и употребляет фразы типа: «Кто здесь хороший мальчик?»

Еще одно появившееся умение — так называемый «щенячий взгляд». Это выражение, при котором животное поднимает брови, что умиляет людей. По статистике, собаку, которая смотрит на человека таким образом, с большей вероятностью приручат.

Собаки всегда честны в своих эмоциях, а в остальном могут и схитрить

Помните, что мы писали выше о «щенячьем взгляде»? Так вот, несмотря на всю пользу для животного, собаки никогда его не наигрывают. Как и любые другие эмоции, все искренне и естественно.

Собаки реагируют на человеческий плач так же, как и на вой, воспринимая оба явления как проявление страдания. На такие звуки животные откликаются острее, чем на что-то нейтральное.

Иногда во время щенячьих игр самцы намеренно дают самкам выиграть. Все потому, что для них возможность играть важнее победы. Кроме того, так устанавливаются дальнейшие связи, в том числе и любовные.

Ряд тестов показал, что собаки тоже бывают оптимистами или пессимистами. Вторая категория склонна выть и скучать в отсутствие хозяина.

Собаки самые общительные из животных

Собаки не боятся попросить помощи у человека. Во время исследования перед собакой и волком поставили невыполнимую задачу. Не справившись, волк просто уходил, собака же бросала на наблюдающего человека вопросительный взгляд, предполагая, что тот может помочь.

Как и люди, собаки имеют долговременные воспоминания. Например, питомец может помнить одну из приятных прогулок, когда он был еще щенком. И это можно назвать показателем самосознания.

Забывчивость им тоже присуща. Так, собака может забыть, где лежит мячик, которым она играла минуту назад.

При этом животное не забудет хозяина, вернувшегося домой спустя годы. Это показывает, что наши питомцы понимают важность воспоминаний.

Они с легкостью взаимодействуют и с другими животными. Так, собак подсаживают в вольеры к гепардам: там они исполняют роль психотерапевта, помогая нервным диким животным освоиться в новой обстановке.

Собаки тоже испытывают проблемы со сном после тяжелого дня. Если животное поругали, то оно с большей вероятностью будет ворочаться во время сна.

Их интеллект не подлежит сомнению, а умения уникальны

Чувствуют магнитное поле Земли. 2 года наблюдений за тем, как собаки справляют нужду, привели ученых к такому выводу. Дело в том, что при этом процессе животное сидит исключительно глядя на север или юг, избегая других направлений.

Собаки замечают развитие болезни в самом начале. Они чувствуют малоощутимые запахи и могут предсказать колебания сахара в крови у диабетиков.

Более удивительно то, как они по тонким поведенческим изменениям замечают приближение эпилептического припадка за 45 минут до его начала.

Лишь в 2007 году ученые выяснили, что сторона, в которую собака виляет хвостом, указывает на ее чувства. Вправо — положительные эмоции, влево — отрицательные.

Как оказалось, животные и сами понимают асимметричное виляние хвостов других собак. Если видят хвост, виляющий вправо, то расслабляют челюсти, влево — переходят в стрессовое состояние.

И в качестве бонуса еще немного фактов

Собаки самые разнообразные млекопитающие в мире. Их различия столь же выражены, как и различия между совершенно разными видами животных. Так, череп колли отличается от черепа пекинеса так же, как череп кошки от моржа.

Салюки (на фото выше) считаются самой древней породой собак. В египетских захоронениях рисунки с их изображением встречаются с XII века до нашей эры.

Есть уникальная порода собак, представители которой урчат вместо лая и умываются лапой как кошки. Это басенджи — как и салюки, одна из древнейших пород.

Книга рекордов Гиннесса гласит, что самой старой собакой является австралийская пастушья по кличке Блю, которая прожила 29 лет и 5 месяцев.

Что еще интересного вы знаете о собаках?