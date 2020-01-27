20+ фактов о собаках, узнав которые вы захотите пожать лапу каждому встречному псу
С давних времен собаки считаются символом преданности и безусловной любви. Они были первыми спутниками еще доисторического человека, и с тех пор многие великие отмечали положительные качества этих животных. Руаль Амундсен, открывший Южный полюс на собачьей упряжке, говорил, что у собак есть душа; питомцы Ремарка давали ему «чувство дома», а Агата Кристи и вовсе посвятила роман «Безмолвный свидетель» своему фокстерьеру Питеру.
Вот и мы в AdMe.ru решили посвятить целую статью фактам о собаках. А начнем с такого: ученые доказали, что компания собаки повышает уровень окситоцина («гормона любви») в крови человека.
- Сразу скажем, это работает и наоборот. Глядя на улыбающегося человека, собака получает и свою долю «гормона любви». В то время как взгляд на недовольные лица не вызывает у животного никакой эмоциональной реакции.
- Собака — единственное животное, которое умеет считывать эмоции с человеческого лица. Умение заложено на генетическом уровне, и заметил его еще Чарльз Дарвин. Оно помогает питомцам быстро примиряться, когда их хозяева недовольны, и радоваться вместе, когда это уместно.
- На этом связь не заканчивается. Люди и собаки претерпели схожие изменения в генах, ответственных за пищеварение и обмен веществ.
- Как и люди, собаки могут видеть сны. Согласно исследованиям, животным чаще всего снятся вкусные лакомства, птицы, игрушки или санные упряжки.
Теперь немного о происхождении вида, одомашнивании и обо всем
- Известный факт о том, что собаки произошли от волков, не совсем верен. Этих животных действительно можно назвать «братьями», но не родными, а двоюродными. Около 32 тысяч лет назад современные волки и собаки отделились от общего предка (ныне вымерший вид).
- Однако прошли тысячи лет, прежде чем человек обрел полноценного компаньона в лице животного. Большинство исследователей сходятся во мнении, что произошло это примерно 10 000 лет назад.
- Собаки инстинктивно ходят кругами перед сном. Раньше таким образом они растаптывали траву вокруг себя, создавая «гнездо» и отпугивая насекомых и змей.
- За тысячелетия, проведенные с человеком, собаки научились «улыбаться». Расслабленный и открытый рот (как на картинке выше) встречается лишь в положительных ситуациях: когда питомец рад видеть хозяина или собирается играть.
- Больше поводов для радости даст ласковый разговор с питомцем. Согласно исследованиям, собака предпочитает компанию человека, который говорит высоким, поющим тоном и употребляет фразы типа: «Кто здесь хороший мальчик?»
- Еще одно появившееся умение — так называемый «щенячий взгляд». Это выражение, при котором животное поднимает брови, что умиляет людей. По статистике, собаку, которая смотрит на человека таким образом, с большей вероятностью приручат.
Собаки всегда честны в своих эмоциях, а в остальном могут и схитрить
- Помните, что мы писали выше о «щенячьем взгляде»? Так вот, несмотря на всю пользу для животного, собаки никогда его не наигрывают. Как и любые другие эмоции, все искренне и естественно.
- Собаки реагируют на человеческий плач так же, как и на вой, воспринимая оба явления как проявление страдания. На такие звуки животные откликаются острее, чем на что-то нейтральное.
- Иногда во время щенячьих игр самцы намеренно дают самкам выиграть. Все потому, что для них возможность играть важнее победы. Кроме того, так устанавливаются дальнейшие связи, в том числе и любовные.
- Ряд тестов показал, что собаки тоже бывают оптимистами или пессимистами. Вторая категория склонна выть и скучать в отсутствие хозяина.
Собаки самые общительные из животных
- Собаки не боятся попросить помощи у человека. Во время исследования перед собакой и волком поставили невыполнимую задачу. Не справившись, волк просто уходил, собака же бросала на наблюдающего человека вопросительный взгляд, предполагая, что тот может помочь.
- Как и люди, собаки имеют долговременные воспоминания. Например, питомец может помнить одну из приятных прогулок, когда он был еще щенком. И это можно назвать показателем самосознания.
- Забывчивость им тоже присуща. Так, собака может забыть, где лежит мячик, которым она играла минуту назад.
- При этом животное не забудет хозяина, вернувшегося домой спустя годы. Это показывает, что наши питомцы понимают важность воспоминаний.
- Они с легкостью взаимодействуют и с другими животными. Так, собак подсаживают в вольеры к гепардам: там они исполняют роль психотерапевта, помогая нервным диким животным освоиться в новой обстановке.
- Собаки тоже испытывают проблемы со сном после тяжелого дня. Если животное поругали, то оно с большей вероятностью будет ворочаться во время сна.
Их интеллект не подлежит сомнению, а умения уникальны
- Чувствуют магнитное поле Земли. 2 года наблюдений за тем, как собаки справляют нужду, привели ученых к такому выводу. Дело в том, что при этом процессе животное сидит исключительно глядя на север или юг, избегая других направлений.
- Собаки замечают развитие болезни в самом начале. Они чувствуют малоощутимые запахи и могут предсказать колебания сахара в крови у диабетиков.
- Более удивительно то, как они по тонким поведенческим изменениям замечают приближение эпилептического припадка за 45 минут до его начала.
- Лишь в 2007 году ученые выяснили, что сторона, в которую собака виляет хвостом, указывает на ее чувства. Вправо — положительные эмоции, влево — отрицательные.
- Как оказалось, животные и сами понимают асимметричное виляние хвостов других собак. Если видят хвост, виляющий вправо, то расслабляют челюсти, влево — переходят в стрессовое состояние.
И в качестве бонуса еще немного фактов
- Собаки самые разнообразные млекопитающие в мире. Их различия столь же выражены, как и различия между совершенно разными видами животных. Так, череп колли отличается от черепа пекинеса так же, как череп кошки от моржа.
- Салюки (на фото выше) считаются самой древней породой собак. В египетских захоронениях рисунки с их изображением встречаются с XII века до нашей эры.
- Есть уникальная порода собак, представители которой урчат вместо лая и умываются лапой как кошки. Это басенджи — как и салюки, одна из древнейших пород.
- Книга рекордов Гиннесса гласит, что самой старой собакой является австралийская пастушья по кличке Блю, которая прожила 29 лет и 5 месяцев.
Что еще интересного вы знаете о собаках?
Фото на превью Downrightodd / Reddit