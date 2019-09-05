20+ фактов о природе, которые впечатлят даже тех, кто прочел массу энциклопедий
Страстные исследователи и удачливые фотографы открывают нам одну за другой стороны природы, словно собирая бесконечный пазл из новых знаний. Как вы думаете, сколько шейных позвонков у воробья? Почему жирафы не падают в обморок на водопое? Какие птицы производят молоко?
Мы в AdMe.ru бесконечно восхищаемся разнообразием природы и готовы неутомимо исследовать ее и делиться находками с вами.
- Червь Lineus longissimus, то есть линеус длиннейший, действительно оправдывает свое название. Длина крупнейшего известного экземпляра составляла 55 м. При этом диаметр тела у этого червя обычно равен 5–10 мм.
- Если потрогать таракана и отпустить, он побежит чиститься.
- В США коровы за год убивают больше людей (в среднем 20), чем акулы (в среднем 1), аллигаторы (1) и медведи (1), вместе взятые.
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В достаточно холодные дни птичье пение можно увидеть.
- У китов есть пупки.
- Исследование 10 000 мопсов выявило, что все они произошли от 50 предков.
- Ленивцы могут поворачивать голову на 270 °. А самцов ленивцев сложно отличить от самок, поэтому некоторые зоопарки получили животных не того пола, который был нужен.
- Землеройки используют эхолокацию.
- У жирафов есть специальная железа, которая регулирует ток крови в шее. Без нее они регулярно теряли бы сознание от перепадов кровяного давления. Еще жирафы чистят свои носы собственным языком.
- Пожар в Монтане, охвативший площадь 40 акров, был вызван тем, что ястреб приземлился на линии электропередачи, схватив змею. Извивающаяся рептилия коснулась второй линии электропередачи, замкнув цепь, и оба животных получили удар током силой примерно 700 000 вольт.
- В XVI веке католическая церковь официально признала капибару рыбой, так что католики смогли спокойно употреблять ее в пищу во время поста. Блюда из капибары особенно популярны в Венесуэле.
- Исследователи скорпионов раньше обязательно брали в экспедиции ультрафиолетовые лампы. Все потому, что скорпионы светятся в таком излучении и их хорошо видно.
Черный скорпион под ультрафиолетовым излучением.
- В Америке воробьи появились только в середине XIX века: их специально привезли из Англии для борьбы с насекомыми-вредителями. Скворцы же были завезены представителями Американского общества акклиматизации, которое задалось целью окружить людей в Новом Свете всеми животными, о которых писал в своих произведениях Уильям Шекспир. Скворца драматург упомянул лишь 1 раз, в пьесе «Генрих IV».
- Большую часть скелета змеи составляет очень длинная грудная клетка, а не шея или хвост.
- В Австралии существуют черепахи, способные дышать через клоаку, расширенную конечную часть задней кишки. Клоака заменяет рептилиям анальное отверстие. Эта особенность позволяет черапахам дольше находиться под водой. Еще их иногда называют зеленоволосыми, потому что на их головах часто живут нитчатые водоросли.
- У воробья 14 шейных позвонков, что в 2 раза больше, чем у жирафа.
- Пингвины могут без вреда для себя перерабатывать морскую воду, которую глотают с добычей. Лишняя соль накапливается в надорбитальных солевых железах и выводится через ноздри.
- Кошачьи делятся на больших и малых. Разница между ними в том числе в том, что большие кошки умеют мурчать только на выдохе, а малые мурлычут и на вдохе, и на выдохе. Гепарды, пумы и рыси относятся к малым кошкам.
- У мурен есть дополнительная челюсть в горле, которая выдвигается и втягивает в пищевод куски еды изо рта. Именно этой особенностью мог вдохновляться Ханс Гигер при создании образа Чужого.
- В выводках броненосцев всегда 4 детеныша одного пола.
- К слову, высчитать средний размер выводка у любого млекопитающего достаточно легко: нужно разделить количество сосков у самки на 2. Максимальное число детенышей обычно равно количеству сосков.
- Из всех птиц только колибри могут летать вверх ногами.
- Ламантины опускаются на дно за водорослями и ходят по нему на ластах, будто пасутся. Это одна из причин того, что их называют морскими коровами.
- Акулы появились примерно 420–450 млн лет назад, то есть раньше деревьев. И колец Сатурна, которые формировались в течение последних 100 млн лет. Зрачки акул могут расширяться и сужаться. Этой особенности нет ни у одной костной рыбы (то есть подавляющего большинства современных рыб).
- Перед родами самка кабана строит из веток и листьев гнездо, в котором детеныши проводят 1-ю неделю жизни.
- Лось может нырять на глубину до 6 м, поэтому косатка входит в число его естественных врагов. Киты обычно охотятся на тех лосей, которые переправляются с одного острова у побережья Северной Америки на другой. Официально зафиксирован случай, когда лось стал добычей гренландской полярной акулы.
- Птичье молоко существует. Некоторые птицы: голуби, фламинго, императорские пингвины и ряд попугаев — могут вырабатывать творожистую жидкость, чтобы выкармливать птенцов.
- Зубы белок растут постоянно, поэтому их приходится стачивать о деревья. Так как белки не могут отличить ветки от проводов, порой это приводит к проблемам с электроснабжением. Однажды из-за белки брокеры на бирже NASDAQ потеряли около $ 20 млн за 82 минуты.
- Голоса японских лягушек вида поющая бюргерия напоминают птичье пение, поэтому их нередко держат в качестве домашних питомцев. Раньше талантливых певцов в качестве комплимента сравнивали с этими земноводными.
- Колибри вместо храпа посвистывают во сне.
Какие неожиданные факты о животных знаете вы?
Фото на превью Bragapple / Reddit