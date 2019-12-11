20+ фактов из закулисья программы «В мире животных» (Сейчас ее ведет уже не Дроздов)
Волшебные ворота, танцующие страусы, улетающие к солнцу журавли и обезьянки, раскачивающиеся на лианах, — именно так всегда начиналась наша любимая передача «В мире животных». В детстве мы каждые выходные с нетерпением подпрыгивали у телевизора и ждали, когда нам покажут кадры из далеких экспедиций и расскажут о повадках обитателей лесов и степей.
Мы в AdMe.ru попробовали заглянуть «за кулисы» передачи и отыскали немало занимательных фактов о съемках и ведущих.
- Первый выпуск «В мире животных» вышел в эфир в апреле 1968 года.
- Одним из авторов и самым первым ведущим передачи был народный артист СССР и профессор ВГИКа, режиссер-документалист Александр Згуриди.
- Вторым ведущим программы стал писатель и тележурналист Василий Песков. А в 1977 году зрители впервые увидели на экране ученого и путешественника Николая Дроздова. Он отдал передаче более 40 лет жизни.
- Преемником бессменного ведущего «В мире животных» стал 15-летний юноша Алексей Лапин. Он работал вместе с Дроздовым уже несколько лет, постепенно перенимая его опыт. Да и сейчас Николай Николаевич не бросает юного коллегу, оставаясь его наставником и консультантом.
- В основе музыкальной заставки программы лежит мелодия французской рождественской песни. Музыку Ариэля Рамиреса La peregrinación («Паломничество») из рождественской кантаты «Наше Рождество» исполнил оркестр Поля Мориа.
- Вступительный анимационный ролик переделывали несколько раз за все время существования передачи. В основном урезали его хронометраж. Знаменитые ворота с фигурами различных животных, которые появляются в кадрах заставки, существуют на самом деле. Это ворота музея Воронежского природного биосферного заповедника.
- Название «В мире животных» программа получила в честь одноименной книги Александра Згуриди.
- Режиссер Згуриди настолько любил животных, что во время съемок известного фильма «Белый клык» поселил в своей московской квартире четвероногих актеров — 2 волчат и медвежонка.
- Говорят, что создатель передачи был хорошим змееловом и однажды на съемках в Индии спас рабочего от напавшей кобры.
Александр Згуриди — первый ведущий программы «В мире животных».
- Николай Дроздов часто приглашал в студию своих коллег — биологов, орнитологов и зоологов. Другими гостями передачи становились животные, среди которых были даже хищники — тигры, львы, пантеры и ягуары.
- Для одной из передач телевизионщики привезли Средней Азии целый короб змей, скорпионов и пауков. Через какое-то время вся эта живность расползлась по студии, и ее пришлось ловить чуть ли не в прямом эфире.
- В 1975 году после посещения Индии Дроздов стал вегетарианцем.
- Однажды во время съемок ведущего программы «В мире животных» укусила гадюка. Николай Дроздов решил не прерывать работу над программой и не стал обращаться к врачам. Спасла ученого Елена Малышева: она увидела в коридорах «Останкино» коллегу с распухшей рукой, на которой уже выступили темные пятна, и настояла на визите к врачу. В итоге Дроздов лечился более месяца.
- Съемки на природе тоже не обходились без сюрпризов. В джунглях Танзании съемочную группу, которая передвигалась на открытом автомобиле, атаковал дикий слон. Телевизионщикам пришлось долго уходить от погони.
- Николай Дроздов согласился принять участие в шоу «Последний герой», потому что игра должна была проходить в местах с интересной для него флорой и фауной. За время съемок ученый исследовал все уголки необитаемого острова, изучая птиц и рептилий.
- В одном из интервью Дроздов рассказал, что сначала он постоянно снимался в одном и том же костюме. По настоянию заведующей редакцией ему пришлось купить еще один комплект съемочной одежды — уже другого цвета. «А я что? Мы же дети военного времени: буду носить, пока локти не протрутся, — говорил ведущий. — И сейчас я на лекциях выступаю в одном и том же костюме, и меня слушают — всем все равно, в чем я! Это называется осознанное потребление, между прочим».
- В 2016 году Николай Дроздов озвучил одного из героев экологического мультфильма «Норм и несокрушимые». В русской версии его голосом заговорил дедушка отважного белого медведя Норма.
- В 1996 году передача «В мире животных» была удостоена премии «ТЭФИ» в номинации «Лучшая просветительская программа».
- В 2005 году руководство Первого канала предложило модернизировать программу и выпускать ее в формате развлекательного шоу. Команду «В мире животных» эти условия не устроили. В результате с марта 2006-го до конца 2009 года передача транслировалась на телеканале «Домашний», а с 2010-го по 2015 год — на канале «Россия-2».
- С 30 апреля 2016 года программа выходит на детском телеканале «Карусель».
- Нынешняя передача «В мире животных» существенно отличается от той, что была раньше. Съемочная группа редко выезжает в экспедиции, а использует в своей работе трансляции с веб-камер, которые установлены практически во всех заповедниках. Это позволяет вести наблюдение за животными в их естественной среде обитания.
- Редакция принимает видеоматериалы от «народных корреспондентов». Любой желающий может снять тематическое видео и отправить его создателям передачи. Если кадры будут по-настоящему интересными, их покажут в эфире.
- Николаю Дроздову исполнилось 82 года. Сейчас он продолжает научную и преподавательскую деятельность в качестве профессора кафедры биогеографии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
- Профессор Дроздов несколько раз побывал на Северном полюсе и однажды в Антарктиде, 2 раза спускался в батискафе на дно озера Байкал и в 1979 году поднимался на Эльбрус.
- Чтобы поддерживать хорошую физическую форму, Дроздов занимается йогой, катается на лыжах и по-прежнему не ест мясо.
А вы любили в детстве смотреть «В мире животных»? Какие воспоминания связаны у вас с этой программой?