20+ фактов из закулисья программы «В мире животных» (Сейчас ее ведет уже не Дроздов)

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Волшебные ворота, танцующие страусы, улетающие к солнцу журавли и обезьянки, раскачивающиеся на лианах, — именно так всегда начиналась наша любимая передача «В мире животных». В детстве мы каждые выходные с нетерпением подпрыгивали у телевизора и ждали, когда нам покажут кадры из далеких экспедиций и расскажут о повадках обитателей лесов и степей.