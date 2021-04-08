20+ животных, у которых в какой-то момент шарики немножко зацепились за ролики

«Когда вспоминаешь, что все мы сумасшедшие, странное в жизни исчезает и все становится понятным» — именно эта цитата Марк Твена иногда приходит на ум, когда наблюдаешь за братьями нашими меньшими. Их поведение, позы, привычки порой необъяснимы, но всегда забавны и умилительны.

Мы в AdMe.ru знаем, что увидеть, как питомец принимает комичную позу или корчит мордочку, просто, самое сложное — успеть его сфотографировать. Хорошо, что это кому-то удается, иначе позитива в нашей жизни было бы намного меньше.

Не поверите, но хозяин уверяет, что с кошечкой все в порядке

«Я завел какого-то не такого бигля или это нормально?»

«Мой кот Стив скорчил странную рожицу»

«А коту, коту кто-нибудь сказал, что существуют такие собаки?»

«У всех коты как коты, а мой...»

«Моя кошка несколько особенная, когда речь идет об отдыхе»

«Моя собака и ее новый диск фрисби. Она ничего из-за него не видит, но ей так нравится»

Похоже, приложение «Хвост» во время операции «Потягивание» дает сбой

«Сначала он раскидал все из туалета, а затем замер в такой позе, зацепившись за шнурок»

Это же я, когда спрашивают, как у меня дела. © Rabbidraccoon18 / Reddit

«Моя собака любит снег, но он у нас так редко выпадает. Она просто великолепна в своей искренней радости»

Похоже на кадр из собачьей версии «Холодного сердца». © EdwardLewisVIII / Reddit

«Бадди принимает эффектную позу»

«Я поймал это!»

Вы уверены, что он не занимается йогой? © Lynnholt62 / Reddit

Иногда нужно раскорячиться, чтобы не пропустить новый вкус

«Я дурею от абрикосов»

«У меня новый инструмент!»

Импровизировать. Адаптироваться. Побеждать

У меня так много вопросов. Как он туда попадает? Когда это началось? Как часто это происходит? А также ПОЧЕМУ ЭТО НЕ САМОЕ ВАЖНОЕ В ИНТЕРНЕТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС? © ButterscotchNo1987 / Reddit

И ничего не треснет. А были бы сладкие, то и не слиплось бы

Вам не кажется, что все должны спать в такой позе?

После долгой прогулки

«Коготь застрял в диване, но ей лень его вытаскивать, поэтому она просто лежит вот так»

«Я всегда говорю ей, чтобы она убрала язык, но она никогда не слушает»

«На середине лестничного пролета мою кошку настиг экзистенциальный кризис»

Поза полумесяца

«Что с ним не так?»

Да видно же, что он только что потерял монокль. © NorCalNavyMike / Reddit

«Иногда мне кажется, что я завел какое-то другое животное, замаскированное под кошку»

«Какие-то претензии?»

Неужели так удобно?