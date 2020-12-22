20+ домашних питомцев, которые были сладкими пирожочками, а выросли брутальными симпатягами

Каждый раз, когда мы видим маленького котенка или щенка, умиляемся этому забавному комочку счастья. Спустя какое-то время крохи вырастают и превращаются в настоящих красавцев, которых так и хочется сфотографировать и поставить снимок в рамку из сусального золота.

Мы в AdMe.ru умилялись, пока собирали для вас подборку домашних животных, которые из мелких пушистиков преобразились во взрослых симпатяг.

1. «Мой кот. Из серии „было — стало“: 3 месяца и примерно 2 года»

2. «Пьем „Растишку“»

3. «Знакомьтесь: Кексик»

4. «Вот эта несуразная криволапка выросла в очень грациозную кошанцию»

5. «Из маленького беззащитного комочка шерсти выросла большая охотница за ногами»

6. «Невероятно быстро растет. Он самый добрый из самых добрых мальчиков»

7. «Робкое и нежное чудо превратилось в хмурого директора квартиры»

8. «Все говорят, что это не кошка»

9. «Вот наш инопланетяшка»

10. «Взяли 2-месячного щенка амстаффа. Сейчас ему 2 года. К уличным котам равнодушен, имеет грозный вид, но в душе ласковый щенок»

11. «Кнопик подзадержался у нас на передержке»

«У меня была возможность сделать серию фото про его превращение из маленького комочка, умещающегося на ладони, в огромного 4,5-килограммового котяру».

12. «Эволюция Шарика. Слева ему месяц, справа 2 года»

13. «Хотела показать вам чудо, которое нашла на дороге в маленьком городе. Перевезла ее домой в Питер и откормила до роскошной, пушистой мадам»

14. «Это наш старший, Тоби. Взят в 2015 году из приюта в возрасте 2,5 месяца»

15. «Котяшке год и 3 месяца»

16. «Загадочная история уменьшения одной руки»

17. «Было — стало. Мой бюджетный „корги“. Найден по объявлению „в добрые руки“»

18. «Разница в год. Угол дивана один и тот же, но котенок слегка подрос»

19. «Мы взяли Нову 12 недель назад, и я хотел поделиться со всеми вами, как сильно она изменилась с тех пор»

20. «Среднеазиатская овчарка Зена»

21. «Тоже решил поделиться фото своего друга»

22. «Они растут так быстро»