20+ домашних любимцев, которые рады снегу как дети малые

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«Он летает белой стаей и сверкает на лету. Он звездой прохладной тает на ладони и во рту». Ну разве найдется человек, который не догадается о том, что речь идет о снеге? Пушистым снежинкам посвящены сотни стихов и загадок, поэты и прозаики не устают воспевать волшебное преображение природы после снегопада.

А мы в AdMe.ru просто любим первый снег. И с удовольствием рассматриваем фотографии, на которых песики и котики радуются ему как дети.

Встреча с зимой

«Ой! Мне нравится выражение его морды! Он так счастлив»

Юный снегоиспытатель

Мошки белые порхают. Не жужжат и не кусают

После целого дня возни в снегу

Привет, снегопад!

«Мой пес так любит снег, что превращается в кенгуру»

Найдите на фото собаку

«Я все время рассказываю людям, как мои кошки обожают снег. Но они не верят этому до тех пор, пока не увидят фото»

«Мне кажется, ему нравится снег»

«Мой кот любит гулять по сугробам»

Кто тут у нас соскучился по снегу?

Первый снежный «млем»

Первый снег в этом сезоне — отличный повод побыть немного сумасшедшим

«Первый раз видит снег и не хочет уходить с улицы»

«Она просто хотела закусить снежком»

Снежный мечтатель

«Снег превращает этого старичка в щенка»

Кто снежинки делал эти? За работу кто в ответе?

«Бобу очень нравится кататься в снегу — познакомьтесь со снежным псом»

Снежный кот Афанасий со снежинками на усах

Люси впервые видит снег

Он еще и пахнет, ммм...