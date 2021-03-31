20+ человек, чьи питомцы могут посоревноваться в мимимишности даже с котиками

Кошки и собаки — любимые почти всеми домашние животные, но, кажется, мы стали забывать, что домашними питомцами могут быть не только они. Такими же преданными и очаровательными друзьями человека становятся крысы, попугаи, утки, козы и даже жабы.

Мы в AdMe.ru знаем, что иногда эмоции к своим домашним зверюшкам настолько переполняют, что хочется немедленно показать всем фото оного объекта любви. И наша подборка тому доказательство.

Когда объелся сверх меры. В полках есть круглые дырки от убранных когда-то тоннелей. У — удобство

«Когда ему становится „чересчур“ уютно у меня в руках, он вот так засыпает»

«Мой курьер опоздал и выглядел напряженным, поэтому я заставил его подержать Демпси на руках. Он сказал, что это была лучшая часть его дня!»

«Я думаю, что люди предвзято относятся к крысам, потому что встречали только диких»

Характер дикий, натура крикливая, обожает полоскать голову в чашке-поилке

Жизнь с шиншиллой — это вечный поиск пушистого негодника по всей комнате после его побега из клетки

«Что ты сказал? Я самая милая утка в мире? Ах, ну что ты»

Милое зевание и потягушки

«Моя жабка Фред — очень хороший мальчик»

«Джеймс Т. Кирк ест свою травку»

«Он спал так примерно 10 минут»

«Мои щечки застряли»

«Знакомьтесь: Дайпожрать и Чекупила»

«А это Билли»

Наплечный енотик

«Не могу поверить, что он такого же размера, как и клубника. Хомяки слишком милые»

«Сэр, не могли бы вы поделиться вкусняшками? Пожалуйста!»

«Представляю вашему вниманию наплечную мышь»

«Я оценила твою наплечную мышку, а вот вам моя — рукавная»

От щенка до лисы

«Фрида кокетничает»