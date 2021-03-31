20+ человек, чьи питомцы могут посоревноваться в мимимишности даже с котиками
Кошки и собаки — любимые почти всеми домашние животные, но, кажется, мы стали забывать, что домашними питомцами могут быть не только они. Такими же преданными и очаровательными друзьями человека становятся крысы, попугаи, утки, козы и даже жабы.
Мы в AdMe.ru знаем, что иногда эмоции к своим домашним зверюшкам настолько переполняют, что хочется немедленно показать всем фото оного объекта любви. И наша подборка тому доказательство.
Когда объелся сверх меры. В полках есть круглые дырки от убранных когда-то тоннелей. У — удобство
«Когда ему становится „чересчур“ уютно у меня в руках, он вот так засыпает»
«Мой курьер опоздал и выглядел напряженным, поэтому я заставил его подержать Демпси на руках. Он сказал, что это была лучшая часть его дня!»
«Я думаю, что люди предвзято относятся к крысам, потому что встречали только диких»
Характер дикий, натура крикливая, обожает полоскать голову в чашке-поилке
Жизнь с шиншиллой — это вечный поиск пушистого негодника по всей комнате после его побега из клетки
«Что ты сказал? Я самая милая утка в мире? Ах, ну что ты»
Милое зевание и потягушки
«Моя жабка Фред — очень хороший мальчик»
«Джеймс Т. Кирк ест свою травку»
«Он спал так примерно 10 минут»
«Мои щечки застряли»
«Знакомьтесь: Дайпожрать и Чекупила»
«А это Билли»
Наплечный енотик
«Не могу поверить, что он такого же размера, как и клубника. Хомяки слишком милые»
«Сэр, не могли бы вы поделиться вкусняшками? Пожалуйста!»
«Представляю вашему вниманию наплечную мышь»
«Я оценила твою наплечную мышку, а вот вам моя — рукавная»
От щенка до лисы
«Фрида кокетничает»
А какие у вас есть домашние питомцы? Будем рады с ними познакомиться, если вы покажете нам их фото.
Фото на превью Passandra / Pikabu
Поделиться этой статьёй