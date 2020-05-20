20+ доказательств того, что жизнь без собак была бы тоской зеленой

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Исследования показывают, что стоит только завести собаку, и жизнь сразу улучшается. Эти пушистые создания помогают не только укрепить сердечно-сосудистую систему своего хозяина и снизить уровень стресса, но и сбросить лишний вес и даже завести друзей. И это еще не говоря о простой радости быть их владельцем. Неудивительно, что люди по всему миру не устают нахваливать своих хороших мальчиков и благодарить судьбу за встречу с ними.

Редакция AdMe.ru и сама в восторге от песиков. Мы просто не можем пройти мимо очередной милой мордашки и не показать ее нашим читателям. Только посмотрите, сколько счастья они дарят тем, кто их любит.

«Я мечтал завести собаку всю жизнь, но смог сделать это только сейчас, в 30 лет. Нашу первую встречу я точно никогда не забуду»

«Мы уже 2 ночи подряд отмываем его после знакомства со скунсами, а он все не теряет энтузиазма и рвется их приветствовать»

Хороший мальчик, который присматривает сам за собой

«Владелец Эстер умер, и ее хотели усыпить, но я спасла ее. Это было 2 года назад, и с тех пор она не перестает выражать свою любовь и благодарность»

«Я смеялась минут 10, когда она это сделала»

«Соба нашла листик и отказывалась его отдавать. Ей так не хотелось с ним расставаться, что она просто съела его»

«Мой английский мастиф весом в 50 кг — настоящий трусишка. Сегодня рядом с нашим домом идут ремонтные работы, и он боится выйти на улицу»

«Взяли сегодня щенка из приюта. Пока он был в машине, очень боялся, что мы увезем его обратно»

«Он показывает моей девушке, что я принадлежу ему»

«В моем доме есть только одна комната, куда ему не разрешено входить. Он хороший мальчик и знает, что максимум, что ему позволено, — иногда просовывать в дверь голову»

«Я, я следующий, ты уже достаточно его гладил, теперь моя очередь»

«Он каждый вечер сидит здесь и ждет, когда я пойду спать, и ложится со мной»

«Она знает, что ей нельзя жевать ноутбук, поэтому просто аккуратно прикусывает его и так и сидит»

«Раньше у нас в доме были правила. Теперь она спит после завтрака на моей подушке и вообще делает что хочет»

«Мы только что взяли из приюта Беллу, и она просто в восторге от моей невесты»

«Вот как смотрит на меня Хак после того, как меня весь день не было дома. Завести собаку было лучшим решением в моей жизни»

«Мой друг проделал дыры в своем заборе, чтобы его пес мог все видеть и нюхать»

«Каждый раз, когда я прихожу домой, Кума приносит мне подарки. Однажды он долго не мог ничего найти и от отчаяния полез в мусор и принес мне уголок от конверта»

«Джои любит обниматься, и вообще у него нет никаких личных границ»

«Мы приютили кошку с улицы, и можно с уверенностью сказать, что наша собака совсем не против»

«Каждое утро она приветствует меня и приносит одежду»

«Это Белла. Она кладет голову на мою ногу и покачивается, чтобы привлечь внимание, и будет так делать до тех пор, пока ее не погладят»

«Нашли коллекцию угощений Бентли. Он не хочет об этом говорить»

«Причина, по которой я каждый день прихожу домой»

Мы знаем, что наши читатели обожают животных не меньше нашего. Расскажите, как и чем радуют вас ваши питомцы, и, конечно, пришлите их фотографию.