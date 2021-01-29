20+ животных, чья крепкая дружба существует вопреки всем стереотипам

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Животным точно так же, как и людям, свойственно заводить друзей. Их искренняя дружба не имеет никаких границ. Собака может запросто жить с бараном, кот — с собакой, щенок — с утенком, олененок или теленок — с котами. Да и другие бывают интересные парочки, которые образуются вопреки всем стереотипам.

Мы в AdMe.ru раз за разом умиляемся дружбе четвероногих и хотим поделиться с вами этой милотой, которая зарядит позитивными эмоциями на целый день.

«В приюте сказали, что можно забрать только вдвоем. Вот так они спят каждую ночь»

Если дружба кота и собаки, то только такая

«Мой друг выхаживает енотов. Сегодня енот впервые встретил его щенка»

«Моим лучшим друзьям почти 14 лет, и они хорошие старички»

«Сомневался, когда в приюте предложили забирать двоих. Теперь я понимаю, почему нам так сказали»

Кот, который чувствует себя своим среди чужих

«Мои животные заставляют меня улыбаться»

«У них было временное перемирие, и в настоящее время они счастливо сидят вместе»

«Мои сумасшедшие»

«Эти двое всегда вместе дремлют»

«Успокойся, маленький друг»

Неожиданная дружба гуся и щенка

«Моя жена назвала это „Бермяуский треугольник“»

«Только посмотрите на мордочку кошки, когда собака хочет от нее внимания»

Дружба кролика и кота

«У нас появился гость, с которым завязали дружбу наши коты»

«А я говорил, что они будут злейшими врагами»

«В тот день мой шоколадный лабрадор встретил моего кореллу»

«Кошка, которую взяли из моего приюта, сегодня отправилась в любящий дом. Зацените ее нового друга»

Дружеский поцелуй от теленка

«Сойер и Бронкс, братья»

«Кот копирует собаку. Или наоборот... В любом случае они два лучших друга»

«Просто черная пантера играет со своим другом в снегу»