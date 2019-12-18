20+ доказательств того, что животные похожи на людей гораздо сильнее, чем мы думали
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Шведские ученые взялись за расшифровку кошачьего языка и планируют «взломать код» к 2021 году. И хотя исследование еще не завершено, одна из его участниц, профессор фонетики Сюзанна Шотц уже выпустила книгу «Тайный язык кошек». А вот чтобы понять пушистых героев нашей статьи, никакие книги не понадобятся — все, о чем они думают, красноречиво написано на их мордочках.
AdMe.ru в очередной раз убедился, что животным не чуждо ничто человеческое и иногда они просто вылитые мы с вами. Мы поняли, что фотографиями усатых и хвостатых можно проиллюстрировать всю нашу жизнь.
Поход с мамой в магазин, когда тебе под 30 лет
Мама: «Сядь у елки и улыбайся нормально!»
«Кошка моей подруги выглядит так, будто проработала в „АвтоМакдаке“ 2 смены подряд»
Радости материнства
Когда только встал и пытаешься проснуться под холодным душем
«Она совсем как моя девушка: не дает мне выключить свет и лечь спать, так как все еще не насмотрелась на себя в зеркало»
«Кажется, в моего кота вселился итальянец»
Когда в салоне красоты тебе по акции сделали макияж и показывают результат
Долгожданные выходные
Он знает все твои секреты
Как я выгляжу, когда пытаюсь зрительно увеличить губы
Когда заказал по интернету обувь, а тебе до нее еще расти и расти
Действенный способ победить в любом споре
«Как я себя веду, когда кто-то малознакомый лезет ко мне с обнимашками»
«Глянь, Машка с новым хахалем приехала»
«Как я себя чувствую, когда использую в разговоре умное слово»
«Дорогая, там в холодильнике был медовик, где он?»
Когда едешь на работу в час пик
«Моя кошка выглядит так, будто только что рассталась с парнем и пытается напомнить ему, что он потерял»
«Похоже, мой кот изо всех сил пытается не рассмеяться»
«О чем бы ни думала эта корова, я ее понимаю»
Это я сразу после того, как сказал, что совсем не устал
«Мой пес выглядит как мужчина средних лет, который впервые сделал селфи»
Может быть, и у вас есть питомцы, которые умеют вести себя совсем как люди?
Фото на превью kremer495 / Twitter