20+ доказательств того, что животные похожи на людей гораздо сильнее, чем мы думали

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Шведские ученые взялись за расшифровку кошачьего языка и планируют «взломать код» к 2021 году. И хотя исследование еще не завершено, одна из его участниц, профессор фонетики Сюзанна Шотц уже выпустила книгу «Тайный язык кошек». А вот чтобы понять пушистых героев нашей статьи, никакие книги не понадобятся — все, о чем они думают, красноречиво написано на их мордочках.

AdMe.ru в очередной раз убедился, что животным не чуждо ничто человеческое и иногда они просто вылитые мы с вами. Мы поняли, что фотографиями усатых и хвостатых можно проиллюстрировать всю нашу жизнь.

Поход с мамой в магазин, когда тебе под 30 лет

Мама: «Сядь у елки и улыбайся нормально!»

«Кошка моей подруги выглядит так, будто проработала в „АвтоМакдаке“ 2 смены подряд»

Радости материнства

Когда только встал и пытаешься проснуться под холодным душем

«Она совсем как моя девушка: не дает мне выключить свет и лечь спать, так как все еще не насмотрелась на себя в зеркало»

«Кажется, в моего кота вселился итальянец»

Когда в салоне красоты тебе по акции сделали макияж и показывают результат

Долгожданные выходные

Он знает все твои секреты

Как я выгляжу, когда пытаюсь зрительно увеличить губы

Когда заказал по интернету обувь, а тебе до нее еще расти и расти

Действенный способ победить в любом споре

«Как я себя веду, когда кто-то малознакомый лезет ко мне с обнимашками»

«Глянь, Машка с новым хахалем приехала»

«Как я себя чувствую, когда использую в разговоре умное слово»

«Дорогая, там в холодильнике был медовик, где он?»

Когда едешь на работу в час пик

«Моя кошка выглядит так, будто только что рассталась с парнем и пытается напомнить ему, что он потерял»

«Похоже, мой кот изо всех сил пытается не рассмеяться»

«О чем бы ни думала эта корова, я ее понимаю»

Это я сразу после того, как сказал, что совсем не устал

«Мой пес выглядит как мужчина средних лет, который впервые сделал селфи»

Может быть, и у вас есть питомцы, которые умеют вести себя совсем как люди?