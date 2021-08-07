20 четвероногих товарищей, чьи попытки ужиться вместе больше похожи на дружеский троллинг

С появлением одного питомца жизнь в доме полностью переворачивается, а если количество четвероногих друзей увеличивается, то веселье и шум растут в геометрической прогрессии. Особенно любопытно наблюдать за тем, как домашние любимцы выстраивают отношения между собой. Часто у них происходит все так же, как и у людей: одни соперничают за внимание, другие испытывают искреннюю симпатию, ну а третьи становятся друзьями, озорничают вместе, а иногда и по-дружески троллят друг друга.

Нам в AdMe.ru захотелось посмотреть, что происходит между домашними питомцами, которые учатся делить общее пространство.

«Остаться должен только один...»

Конфликт поколений

Хотите украсть теплое местечко? Просто сядьте на голову брата, а затем укусите его за лицо

«А тебе удобно в этой коробке? Я бы хотел забрать ее себе»

«Почему моя собака любит сидеть на кошке?»

Кошка украла у собаки ее новую кровать и не собирается отказываться от нее

Ни одна кошка не пострадала во время съемки этой фотографии

Любимое место Шпиона — на голове Скелета

«Найди себе другое место, чтобы поспать»

Бентли пытается съесть ее морду, когда Харпер не хочет с ним играть

«Когда моя кошка видит то, чего она хочет, она берет это. Даже если для этого придется придавить младшего брата»

«Просто хочу посидеть здесь. О, так это место было занято?»

«Я попытался сделать красивую фотографию, где они сидят вместе на скамейке»

Фрэнк просто хочет спать, а Бастер не перестает доставать его

Классическая борьба за лежанку между собакой и кошкой

Она просидела там всю дорогу. Интересно, о чем он думал?

«Уолтер не любит моего нового кота и всегда делает недовольный взгляд, когда я пытаюсь сфотографировать их вместе»

«Вот так моя кошка „поприветствовала“ котика, которого мы недавно взяли»

Бродяга иногда наступает на травмированную лапу, но чаще он использует ее, чтобы доставать Джаброни

Аттикус преграждает путь Тосту