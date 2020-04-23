20+ доказательств того, что все животные обожают проводить время верхом на капибарах
Капибары, или водосвинки, своим внешним видом напоминают огромных морских свинок. Длина их тела достигает 135 см, а вес самок может превышать 65 кг (они немного крупнее самцов). Обитают они в Южной Америке. А еще у этих полуводных грызунов чрезвычайно покладистый характер: они считаются самыми дружелюбными социальными животными на свете. Этим и пользуются все остальные звери, предпочитая отдыхать на спинках капибар, словно на мягких пушистых подстилках.
Вот 20+ наглядных доказательств. Кстати, еще мы в AdMe.ru узнали, что этих любящих ласку животных в Южной Америке нередко держат в качестве питомцев.
1. Верхом на капибарах вольготнее всего чувствуют себя различные приматы
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7. Также капибары совсем не против дружбы с птицами
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14. Впрочем, всем остальным животным капибары тоже позволяют взбираться на себя
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Еще капибары обожают ласку и объятия, особенно с людьми
А вы еще сомневаетесь в том, что они самые дружелюбные животные на свете? Если да и этих фотографий вам показалось мало, то в твиттере есть целый аккаунт, посвященный животным, сидящим верхом на капибарах.
А у вас дома есть морские свинки? Решились бы завести такую огромную капибару?
Фото на превью Rocky Ridge Refuge / facebook