20+ фото, после которых будет невозможно представить свою жизнь без питомца

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Положа руку на сердце, стоит признать: никто не способен дарить столько любви, преданности и душевного тепла, сколько нам дарят наши питомцы. Причем абсолютно бескорыстно. Правда, мы не всегда ценим это, надолго оставляя своих четвероногих друзей в одиночестве или отдавая предпочтение телевизору, а не играм с ними.

Фотографии, которые вошли в эту подборку AdMe.ru, напомнят всем владельцам домашних животных о трогательных моментах, проведенных с ними. А тем, у кого еще не появился такой друг, будет сложно отказаться от желания завести его прямо сейчас.

«Вы все заслуживаете в своей жизни кого-то, кто будет смотреть на вас так же, как мой кот смотрит на моего парня»

«Собака сестры наблюдает за тем, как мы обедаем»

Когда в доме есть кот, у вас под боком всегда будет урчащий генератор сна

Связь между этими двумя ощущается даже через монитор

«Это Илия. Он любит кататься со мной на велосипеде, а затем чистить мне „перышки“ во время остановки»

Лучшие друзья на все времена

«Мы с моим приятелем любим друг друга»

«Это не моя кошка. Более того, я никогда не встречал эту кошку раньше. Но я уже люблю ее»

«Мне нравится фотографироваться с внучкой. Сегодня на фото к нам присоединился кот Билл. Получилось мило»

«Первый приезд моего сына из колледжа. Как думаете, кто-то скучал по нему?»

Этот мальчик забрал из приюта нового друга

«У моей жены были кошмары, это ее живые ловцы снов»

«Netflix спрашивает, хочу ли я продолжить просмотр фильма. Да, конечно. Но пульт находится слишком далеко, а я не хочу беспокоить мою кошку»

«Возможно, я не совсем объективен, но у меня довольно милая банда»

«Мой парень лег на пол в баре, чтобы потусоваться с местной собакой»

«Не ходи один на улицу. Лучше возьми с собой это»

«Вот так спит мой парень со своим котом»

Когда слепая собака бежит целоваться, но неправильно оценивает расстояние

«Проведя ночь на улице, Фрикаделька была очень счастлива забраться утром ко мне в постель»

«Кошка моей тети пришла навестить ее в больнице»

«Мой папа, который не хотел собаку»

«Лола, собака моей бабушки. Если ты ей нравишься, она приносит тебе свое одеяло»

Бонус: собака любит вас облизывать? Попробуйте провернуть с ней то же самое

Расскажите нам, долго ли вы выбирали питомца, серьезно обдумывали решение завести его, или это была спонтанная любовь с первого взгляда?