20 животных, для которых любимая игрушка — это намного больше, чем просто развлечение

Каждый хозяин пушистого питомца знает, что игрушки для усатых — отдельная и очень трогательная история. Причем и кошки, и собаки одинаково сильно привязываются к выбранным предметам. И даже необязательно, чтобы это была игрушка в прямом смысле слова, — некоторые могут найти себе старый носок или потрепанную кепку и любить ее безусловно и крепко.

Мы в AdMe.ru считаем, что эта тема точно заслуживает отдельного внимания. Хотя бы потому, что просто невозможно не растрогаться, глядя на эти фото.

Когда кто-то пытается отнять у тебя плюшевого друга, становится не до приличий

«Это мое! Все мое!»

Наблюдает, как чинят его любимую игрушку

Отгадайте-ка, кому сегодня 17 лет? И кто все еще без ума от своей щенячьей игрушки?

Спустя годы это все еще ее любимый мишка

«Мой сынок заметил, что наша собака становится старой. И принес ей своего игрушечного ленивца... Кажется, она полюбила его»

«Моя собака уже пару лет как не может забираться на кровать — ей 12. Но сегодня я нашел ее здесь, она принесла даже свою игрушку. У меня не хватило духу выпроводить ее на место»

«Неужели их все-все пора стирать?»

Она никогда не встречает людей с пустыми руками — всем показывает свою игрушку. Но трогать нельзя! Просто смотрите

«Это собака моей бабушки и все ее игрушки. Она не погрызла ни одной!»

«Поменял батарейки в старой игрушке своей собаки... И через минуту увидел это»

«Пипа паникует, когда не может найти свою игрушку и принести нам как подарок. И вот сегодня она притащила это... не представляю, где она это взяла»

«Двадцатилетний Мистер вместе со своим любимым маленьким привидением»

«Сегодня мой пес впервые выбрал себе игрушку в зоомагазине. Сначала он отнес ее в машину, потом в дом, а потом в свою постель»

«Мерфи уничтожает любую игрушку, которая окажется в его поле зрения. Кроме этой. Он нежно обнимает ее и никому не дает ее трогать»

«Чиню его любимейшую игрушку. Он выглядит крайне взволнованным»

«Она глухая и практически слепая, но все еще обожает ловить и приносить нам свои игрушки»

Судя по всему, для нее нет лучшего развлечения, чем просто бумажный пакет

«Ей частенько покупают разные необычные игрушки. Но над этой я все еще не могу перестать смеяться! Она еще и пищит»

«Это любимая игрушка моей собаки. Реакция людей, которые видят ее с такой вот штукой во рту, бесценна»