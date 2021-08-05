20+ доказательств того, что у человека может быть либо личное пространство, либо любимый питомец

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Порой мы так сильно любим наших питомцев, что намеренно не замечаем, когда те в своем поведении переходят границы. Не успеешь заметить, как твой щенок вырос, но все еще продолжает садиться тебе на колени в самый неподходящий момент, а кот не понимает, что ванная комната предназначена для уединения.

Мы в AdMe.ru любим животных даже в моменты их очаровательного упрямства и собрали в статье фотографии пользователей сети, которые думают точно так же.

«Это сиденье подойдет»

«Мне вилка не нужна, я лучше лапкой»

Ротвейлеры, как малыши, не имеют понятия, что такое уединение

В осаде

«Если бы я мог уместиться на твоих плечах»

«Им очень нравится смотреть смешные видео с попугаями на YouTube»

«У кого-нибудь еще есть такие прилипчивые животные?»

Захватчик личного пространства

Кошка нашла теплое место, а может, просто ноутбук «болеет»

Наши домашние животные просто не понимают, что мы не хотим, чтобы их попы прислонялись к нашему лицу

«Руперт и я»

«Разве я не сладкий пирожок?»

Нападение котов на человека

Они действительно не понимают, насколько они огромны

«Это Лео, и он всегда контролирует меня, когда я моюсь»

«Это моя вина, что я не просыпаюсь достаточно рано, чтобы занять стул»

Когда у вас есть домашние животные, не существует такого понятия, как личные границы

«Когда мой пес был щенком, он любил класть голову мне на шею, пока я сплю»

«А меня забыли!»

«Мой попугай кусает меня, когда я смотрю на других попугаев в интернете»

«Стою пью кофе, смотрю в окно, и вот через секунду моя девушка уже плачет от смеха, глядя на меня: на моей голове сидит кошка, через 2 секунды прыгает другая»

«Каждое утро он на моем плече, когда я просыпаюсь»

«Рыжий и напрочь лишенный совести Портос»