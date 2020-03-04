20+ фотографий о том, как меняется жизнь, стоит только появиться в ней пушистым лапам

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Согласно исследованиям, люди, у которых есть домашние животные, посещают врачей реже, чем те, у кого их нет. Даже обычное поглаживание пушистых спинок и животиков помогает снизить кровяное давление и уровень стресса и холестерина. Но каждый, у кого есть питомец, знает, что с появлением любимца в доме жизнь меняется кардинально.

AdMe.ru узнал, как выглядят типичные будни владельцев кошек и собак, и готов показать, из каких испытаний, забот и радостей они складываются.

«Вместо того чтобы попытаться „спасти“ меня, он будет в ужасе на меня орать, пока я не вылезу из ванны»

«Вот что я вижу, когда только просыпаюсь»

«Даже не знаю, что мне делать со всей этой его „помощью“»

Кажется, за этот полный обожания взгляд можно простить все

«Купил эту подставку для ног для себя. ДЛЯ СВОИХ НОГ. Но у кота другое мнение на этот счет»

С собакой вы никогда не будете одиноки. Особенно во время обеда

«Как встречают меня мои котята»

«Вот как теперь выглядит моя ванная с теплым полом»

«Он ждет, когда папа вернется с работы домой»

«Теперь я вынужден отключать лампу от розетки каждую ночь, потому что этот пушистый подлец включает ее посреди ночи всякий раз, когда хочет есть»

«Во время семейного ужина моя девушка куда-то пропала. Я проверил комнату мамы, и вот что я там увидел»

«Когда прихожу домой, первым делом я должен обнять кота и продолжать это делать до тех пор, пока ему не надоест. Иначе он не перестанет мяукать»

«И так каждый раз, когда я иду в ванную»

«Сегодня у меня был трудный день на работе. С тех пор, как я вернулся домой, мой пес не отходит от меня ни на шаг»

Кажется, она что-то задумала

«Если я игнорирую его слишком долго, он начинает кричать на меня через зеркало»

«Пришли домой с порванным ошейником, пожеванными наушниками и без шнурков для ботинок»

«Пенелопа следит, чтобы каждый мой поход в туалет был безопасным»

«Просыпаюсь я сегодня, переворачиваюсь на спину и вдруг слышу, рядом кто-то ворчит. Поворачиваюсь, а там...»

«Это его ежедневный танец „Я так счастлив, что хозяин проснулся!“»

«Как Лаки требует внимания»

«Каждый раз, когда наступает время вечерней прогулки, мой мопс притворяется, что спит. Он начинает фальшиво храпеть и смотрит, купился ли я на это»

Вот как правильно нужно вызывать кота

«Я только что вышел из душа, а этот маленький засранец украл мое единственное полотенце»

Стоит завести питомцев, как все лучшие места в доме вдруг оказываются заняты

«Каждое утро кошка садится на унитаз и смотрит, как моя невеста красится»

«Он решил, что будет здорово съесть авокадо прямо на моей кровати»

Владельцы котов знают: следы лапок могут появиться где угодно

«Завела котенка. День второй»

«Хотела сделать классную фотографию со своей собакой. Вот что получилось»

«Ездил в отпуск на 2 недели. Думаю, он по мне здорово соскучился»

Расскажите, как изменилась ваша жизнь после. ого, как вы завели питомца. И, конечно, не забудьте прислать его фотографию.