20+ доказательств того, что природе еще есть чем нас удивить
Из-за того, что многие из нас живут в городах, мы редко видим даже распространенных представителей дикого мира: кроликов, лисов, оленей. Но природа настолько разнообразна, что некоторые факты о ней удивят каждого, включая поклонников зоологии и научных фильмов о фауне.
Мы в AdMe.ru восторженно изучили новые впечатляющие факты о диких животных и хотим поделиться ими с вами.
Глаза потенциальной добычи имеют горизонтальные зрачки, чтобы лучше видеть горизонт. У хищников же они вертикальные, чтобы лучше фокусироваться на жертве
В некоторых зоопарках у гепардов есть особые друзья — собаки, которые помогают им социализироваться
Кости позвоночника кита, найденные в норвежском озере
«Мне нравятся милые фото с морскими котиками, но хочу напомнить всем, что они все-таки хищники»
Как опоссум носит своих детенышей
Цикада выбирается из своей старой оболочки
Бабочка с гинандроморфизмом: половина ее тела мужская, половина — женская
Детеныши ската похожи на маленькие равиоли
Енот-альбинос
Среди оленей тоже бывают альбиносы
Девушка нашла у себя во дворе крота. Листайте вправо, чтобы увидеть, как он зарывается в землю
«Увидела подкачанную морскую звезду в аквариуме»
Сонный барс
Козел с 4 рогами
Детеныш морского слизня под названием «голубой дракон»
«У друга в гараже нашли огромный улей. Около 60 000 пчел были перемещены специальной службой, и ни одно насекомое не пострадало»
Карликовый зимородок
Каракатица как будто говорит не трогать ее
Африканский жук размером с ладонь
«Вылупились детеныши моей сатурнии луны»
Радужные чешуйки белогубого питона
Есть ли у вас фото животных, которыми можно было бы дополнить эту статью?
Фото на превью Babyshoujo / Twitter