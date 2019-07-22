20+ доказательств того, что природе еще есть чем нас удивить

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Из-за того, что многие из нас живут в городах, мы редко видим даже распространенных представителей дикого мира: кроликов, лисов, оленей. Но природа настолько разнообразна, что некоторые факты о ней удивят каждого, включая поклонников зоологии и научных фильмов о фауне.

Мы в AdMe.ru восторженно изучили новые впечатляющие факты о диких животных и хотим поделиться ими с вами.

Глаза потенциальной добычи имеют горизонтальные зрачки, чтобы лучше видеть горизонт. У хищников же они вертикальные, чтобы лучше фокусироваться на жертве

В некоторых зоопарках у гепардов есть особые друзья — собаки, которые помогают им социализироваться

Кости позвоночника кита, найденные в норвежском озере

«Мне нравятся милые фото с морскими котиками, но хочу напомнить всем, что они все-таки хищники»

Как опоссум носит своих детенышей

Цикада выбирается из своей старой оболочки

Бабочка с гинандроморфизмом: половина ее тела мужская, половина — женская

Детеныши ската похожи на маленькие равиоли

Енот-альбинос

Среди оленей тоже бывают альбиносы

Девушка нашла у себя во дворе крота. Листайте вправо, чтобы увидеть, как он зарывается в землю

«Увидела подкачанную морскую звезду в аквариуме»

Сонный барс

Козел с 4 рогами

Детеныш морского слизня под названием «голубой дракон»

«У друга в гараже нашли огромный улей. Около 60 000 пчел были перемещены специальной службой, и ни одно насекомое не пострадало»

Карликовый зимородок

Каракатица как будто говорит не трогать ее

Африканский жук размером с ладонь

«Вылупились детеныши моей сатурнии луны»

Радужные чешуйки белогубого питона

Есть ли у вас фото животных, которыми можно было бы дополнить эту статью?