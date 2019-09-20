20+ доказательств того, что подарить бездомным животным новую жизнь — бесценно

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Далеко не все готовы к такой ответственности — приютить питомца. И если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы взять животное из приюта или подобрать с улицы, но не решались, то данная подборка для вас. Эти фото наглядно покажут, что любой из нас может сделать счастливыми братьев наших меньших.

Мы в AdMe.ru искренне рады за пушистиков, которые обрели новый дом, и восхищаемся людьми, которые небезразличны к их судьбам.

Сайт приюта опубликовал фото этого невероятного кота — Мистера Би. После этого в течение суток поступило 3 тыс. заявок на его «усыновление»

«Забрал кошку из приюта, и я не думаю, что она когда-либо видела ковер. Она лежала так примерно 30 минут без движения»

«Этим утром выходил из лагеря и услышал мяуканье. Повернулся, и этот маленький парень последовал за мной, вскарабкался на меня и быстро заснул»

«Сегодня привезла эту девочку домой из приюта, и с тех пор она не отходит от меня. Знакомьтесь: Клевер»

«Кошечка сама к нам пришла. Сегодня мы официально „удочерили“ ее. Она счастлива по этому поводу»

«Клаудия».

Вот на что способны любовь и забота

«Я нашел этого котенка, но не смог найти маму-кошку. Так что, наверное, теперь я его хозяин»

«Пошел в местный приют, чтобы просто посмотреть, а ушел с этой милашкой. Познакомьтесь с Аей!»

Женщина забрала котика из приюта, но на следующий день вернулась обратно. Как оказалось, Можо в приют попал не один, а вместе с его лучшим другом, 16-летним котом Максом.

«Моя собака Винтер: от жизни на улице до отдыха на нашем заднем дворе»

«Только что переехал в новый дом. Нашел себе сожителя»

«Вчера забрал из приюта этого парня. Мне говорили, что он очень застенчивый»

«Спас этого парня из приюта. Он был там 8 месяцев, и никто не хотел его забирать. Я полагаю, что он ждал мою жену и меня»

«Мы привезли домой Хаксли, и тут он чувствует себя как дома»

«Так рад, что мы забрали из приюта этих близнецов. Они неразлучны»

«Всего 6 недель любви и заботы — и он так изменился! Нашел его полумертвым на улице в дождливый день»

«Пожалуйста, познакомьтесь с нашей новой приемной девочкой Мисс Эллой, названной в честь Эллы Фицджеральд»

«Три года назад мы нашли этого маленького парня под крыльцом, вот как он выглядит сейчас»

«Только что забрал ее из приюта, и она заснула вот так. По дороге в ее новый дом»

«День, когда я принес маленького Оуэна с улицы домой, и вот в кого он превратился через год»

«Я забрал Баттера сегодня из приюта, и он очень рад быть в своем новом доме»

«Я спас этого маленького парня с улицы и укрыл под своей бородой»

«Мне сказали, что она агрессивная и проблемная кошка. Но она тут же начала обниматься, как только я привез ее домой. Ей просто нужны были хороший дом и второй шанс!»

А вы дарили свою заботу животным с улицы или из приюта? Есть ли у вас истории о преображении любимцев, которых вы приютили?