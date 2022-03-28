20 доказательств того, что один питомец — это здорово, а больше — уже целая феерия
Один домашний питомец вносит в жизнь уют, а два и более — желание закатывать глаза и вздыхать от выходок, снимать на телефон и умиляться, когда они спят. Достаточно только взглянуть, как они копируют поведение друг друга или соревнуются за хозяйскую любовь.
Мы в AdMe.ru решили подсмотреть за людьми, которые отважились завести несколько животных. И их жизнь теперь точно не похожа на серые будни.
1. Так выглядит домашняя сигнализация
2. «Вообще они не особо дружны, но в этот момент я была рада, что телефон оказался рядом»
3. Как выглядит ревность
4. Кот просто хотел немного тишины и покоя
5. Ну, он нашел удобную подушку
6. Первый — король драмы, а его брат отдыхает пока на фоне
7. «Малышу сегодня исполнился год, и это один из наших любимых моментов дуракаваляния»
8. «Локи немного недоумевает, почему этот второй занял его место»
9. «Вообще-то коробка предназначалась для другого, а эти два обормота порвали ее»
10. Вопрос со звездочкой: сколько котов на картинке?
11. Когда один любит борзеть, а второму просто лень как-то отвечать
«Наш мейнкун — чувак добрый, но авторитетный. Да и отвечать борзостью ему лень. Поэтому вытянутая лапа — лучший способ удержать дистанцию и унять наглеца».
12. Собакен всегда на страже, в отличие от некоторых
13. Два рыбака
14. Такая межвидовая любовь
15. «Та, что в голодном обмороке, — это Церцея Арсалан, в простонародье Мэри, порода сибирская, так сказать, голубая кровь, воспитанная и манерная»
16. «Не видишь, занято же!»
17. «Собака пыхтит, потому что учится лежать рядом с котом, не жуя его»
18. Когда привезли пиццу
19. «Это моя часть подоконника, а там — твоя. И я тебя не буду кусать за лапы, а ты не царапайся»
20. Когда лежать тебя учили кошки
А вы смогли разглядеть второго кота в пункте № 10?
Фото на превью Extavolga / Pikabu
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