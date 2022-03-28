20 доказательств того, что один питомец — это здорово, а больше — уже целая феерия

Один домашний питомец вносит в жизнь уют, а два и более — желание закатывать глаза и вздыхать от выходок, снимать на телефон и умиляться, когда они спят. Достаточно только взглянуть, как они копируют поведение друг друга или соревнуются за хозяйскую любовь.

Мы в AdMe.ru решили подсмотреть за людьми, которые отважились завести несколько животных. И их жизнь теперь точно не похожа на серые будни.

1. Так выглядит домашняя сигнализация

2. «Вообще они не особо дружны, но в этот момент я была рада, что телефон оказался рядом»

3. Как выглядит ревность

4. Кот просто хотел немного тишины и покоя

5. Ну, он нашел удобную подушку

6. Первый — король драмы, а его брат отдыхает пока на фоне

7. «Малышу сегодня исполнился год, и это один из наших любимых моментов дуракаваляния»

8. «Локи немного недоумевает, почему этот второй занял его место»

9. «Вообще-то коробка предназначалась для другого, а эти два обормота порвали ее»

10. Вопрос со звездочкой: сколько котов на картинке?

11. Когда один любит борзеть, а второму просто лень как-то отвечать

«Наш мейнкун — чувак добрый, но авторитетный. Да и отвечать борзостью ему лень. Поэтому вытянутая лапа — лучший способ удержать дистанцию и унять наглеца».

12. Собакен всегда на страже, в отличие от некоторых

13. Два рыбака

14. Такая межвидовая любовь

15. «Та, что в голодном обмороке, — это Церцея Арсалан, в простонародье Мэри, порода сибирская, так сказать, голубая кровь, воспитанная и манерная»

16. «Не видишь, занято же!»

17. «Собака пыхтит, потому что учится лежать рядом с котом, не жуя его»

18. Когда привезли пиццу

19. «Это моя часть подоконника, а там — твоя. И я тебя не буду кусать за лапы, а ты не царапайся»

20. Когда лежать тебя учили кошки