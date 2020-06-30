20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот

Мы привыкли окружать наших домашних питомцев любовью и заботой, но когда взамен мы получаем от них все то же самое, это вызывает у нас поистине детский восторг. Ну а как можно не залиться слезами, когда песик отдает тебе перед отъездом свою любимую игрушку? Или когда он сонный посреди ночи сопровождает тебя в ванную комнату, потому что мало ли какая опасность тебя там поджидает?

AdMe.ru никак не налюбуется на собак, которые ради своих хозяев и белку на лету остановят, и из горящего дома жильцов выведут. Герои, одним словом.

1. «Собирал чемодан и увидел, что Бонни положила в него свою любимую игрушку. Ох, меня переполняют эмоции»

2. «Это Эдди. Он работает собакой-терапевтом для детей, лежащих в реанимации. Его маленькая сумочка полна игрушек для них. У него даже есть больничный бейдж с фото»

3. «Кара проверяет, жива ли я там в ванной комнате»

4. «Несмотря на то что она сама еще кроха, она смело охраняет своего маленького человека от птиц и белок, представляющих собой опасность»

5. «Мой песик принес мне пару ботинок, когда я вернулась домой. Польщена до глубины души»

6. «Моя собака услышала, как я плачу в ванной после крайне напряженного дня на работе, и принесла мне свою любимую игрушку»

7. «Моя собака взяла одну из моих вещей, чтобы пообниматься с ней, пока нас нет дома. Она не жевала ее, просто прижалась»

8. «Ей необходимо всегда касаться меня своей лапой. Это ее 4-й дом за последние 11 месяцев. И, кажется, она поняла, что отсюда ее уже никуда не увезут»

9. «Я просто хочу найти кого-то, кто будет смотреть на меня так же, как на меня смотрит мой пес»

10. «У стоматолога моей мамы есть собаки-терапевты для таких стрессующих пациентов, как она»

11. «Собака моих родителей встречает меня каждое утро с новым подарком. Сегодня это перо»

12. «Собака моей бабушки, Лола, приносит свое одеялко каждому, кто ей понравился»

13. «Моя мама научила свою собаку поднимать телефон, когда она его роняет»

14. «Моя собака много раз наблюдала за тем, как я тренируюсь дома. Сегодня она принесла мне одну из моих гантелей»

15. «Кажется, моя мама, которая всю жизнь боялась собак, наконец-то справилась со своими страхами. Посмотрите, как она и моя собака смотрят друг на друга»

16. «Моя девочка поднесла мне карандаш, когда я рисовала. Как же мило она выглядит, я просто не могу»

17. «Взятый из приюта питбуль никак не наобнимается со своей новой владелицей»

18. «Этот хороший мальчик всегда защищает меня, когда я иду в туалет. Даже тогда, когда ему очень хочется спать»

19. «Это Фрейя. Она вытащила меня из самого настоящего кризиса. Я никогда не был счастливее»

20. «Это мой пес, который ждет моего папу с работы. Кажется, это очень мило»

21. «Это Хлоя. Прошлой ночью она приняла на себя укус змеи, защищая моего отца, и потом самостоятельно вернулась домой. Она отважный песик»

22. «Проснулся в 5 утра оттого, что мой пес Леонард скакал по мне и облизывал мое лицо (хотя он так никогда не делает). Выяснилось, что сработала пожарная сигнализация и коридоры моего дома заполнены дымом»