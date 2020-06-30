AdMe

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот

38-131
2k

Мы привыкли окружать наших домашних питомцев любовью и заботой, но когда взамен мы получаем от них все то же самое, это вызывает у нас поистине детский восторг. Ну а как можно не залиться слезами, когда песик отдает тебе перед отъездом свою любимую игрушку? Или когда он сонный посреди ночи сопровождает тебя в ванную комнату, потому что мало ли какая опасность тебя там поджидает?

AdMe.ru никак не налюбуется на собак, которые ради своих хозяев и белку на лету остановят, и из горящего дома жильцов выведут. Герои, одним словом.

1. «Собирал чемодан и увидел, что Бонни положила в него свою любимую игрушку. Ох, меня переполняют эмоции»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© jayblesz / Reddit

2. «Это Эдди. Он работает собакой-терапевтом для детей, лежащих в реанимации. Его маленькая сумочка полна игрушек для них. У него даже есть больничный бейдж с фото»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© rktk98 / Reddit

3. «Кара проверяет, жива ли я там в ванной комнате»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© zdarna76 / Reddit

4. «Несмотря на то что она сама еще кроха, она смело охраняет своего маленького человека от птиц и белок, представляющих собой опасность»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© blackpinkwhite / Reddit

5. «Мой песик принес мне пару ботинок, когда я вернулась домой. Польщена до глубины души»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© Livid-Lad / Reddit

6. «Моя собака услышала, как я плачу в ванной после крайне напряженного дня на работе, и принесла мне свою любимую игрушку»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© justfearless / Reddit

7. «Моя собака взяла одну из моих вещей, чтобы пообниматься с ней, пока нас нет дома. Она не жевала ее, просто прижалась»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© clutterqueenx / Reddit

8. «Ей необходимо всегда касаться меня своей лапой. Это ее 4-й дом за последние 11 месяцев. И, кажется, она поняла, что отсюда ее уже никуда не увезут»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© Electricpillow / Reddit

9. «Я просто хочу найти кого-то, кто будет смотреть на меня так же, как на меня смотрит мой пес»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© LOUISTHER0UX / Reddit

10. «У стоматолога моей мамы есть собаки-терапевты для таких стрессующих пациентов, как она»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© Segments_of_Reality / Reddit

11. «Собака моих родителей встречает меня каждое утро с новым подарком. Сегодня это перо»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© Doucherocket / Reddit

12. «Собака моей бабушки, Лола, приносит свое одеялко каждому, кто ей понравился»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© IMSenpaiGreen / Reddit

13. «Моя мама научила свою собаку поднимать телефон, когда она его роняет»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© ironloins / Reddit

14. «Моя собака много раз наблюдала за тем, как я тренируюсь дома. Сегодня она принесла мне одну из моих гантелей»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© YourNameWisely / Reddit

15. «Кажется, моя мама, которая всю жизнь боялась собак, наконец-то справилась со своими страхами. Посмотрите, как она и моя собака смотрят друг на друга»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© Phoenix_girl1911 / Reddit

16. «Моя девочка поднесла мне карандаш, когда я рисовала. Как же мило она выглядит, я просто не могу»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© xGoldenTigerLilyx / Reddit

17. «Взятый из приюта питбуль никак не наобнимается со своей новой владелицей»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© Unicornglitteryblood / Reddit

18. «Этот хороший мальчик всегда защищает меня, когда я иду в туалет. Даже тогда, когда ему очень хочется спать»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© iamsoveryverytired / Reddit

19. «Это Фрейя. Она вытащила меня из самого настоящего кризиса. Я никогда не был счастливее»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© LustyRgonian / Reddit

20. «Это мой пес, который ждет моего папу с работы. Кажется, это очень мило»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© BlueThunderSky / Reddit

21. «Это Хлоя. Прошлой ночью она приняла на себя укус змеи, защищая моего отца, и потом самостоятельно вернулась домой. Она отважный песик»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© hooty_hoooo / Reddit

22. «Проснулся в 5 утра оттого, что мой пес Леонард скакал по мне и облизывал мое лицо (хотя он так никогда не делает). Выяснилось, что сработала пожарная сигнализация и коридоры моего дома заполнены дымом»

20+ доказательств того, что не только люди заботятся о собаках, но и наоборот
© erinmarie093 / Twitter

Есть ли у вас четвероногий друг? Совершал ли он ради вас какие-нибудь подвиги или проявлял свою заботу другим способом?

Фото на превью erinmarie093 / Twitter
38-131
2k