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20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости

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Чем лучше мы узнаем кошек, тем правдивее звучит фраза, что это люди живут на их квадратных метрах, а не наоборот. Коты делают что хотят: получают ласку и внимание, даже если хозяин занят чем-то важным; спят там, где пожелают, а не там, где им якобы разрешили; едят по первому мяу и искусно внушают чувство вины, если человек не исполнил кошачий каприз с полусекунды. И несмотря на это, любовь к котикам, словно вирус, продолжает поражать человеческие сердца по всему миру.

AdMe.ru предупреждает: фото котов из этой подборки раскрывают их истинную натуру во всей красе. Сопротивление кошачьим флюидам бесполезно.

«Папа: „Никаких животных в доме!“

Тоже папа: ...»

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© meoconus / Reddit

Владыка всего

Он пьет исключительно сливки премиум-класса

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© dangerkitten00 / Reddit

«Просто пытаюсь посмотреть фильм»

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© Emd09020 / Reddit

Эта кровать принадлежит королю — и точка

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© asillyfrog / Reddit

«Я не балую его! Просто он не хочет пить несвежую воду»

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© ina_no / Reddit

«Да, я сижу в твоей тарелке. И что ты сделаешь, человек?»

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© acartier1981 / Reddit

Пошатнуть кошачью веру в собственную неотразимость невозможно

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© tatanka1 / Reddit

«Сделал Железный трон для моего мейн-куна. Он идеально вжился в роль!»

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© nikers93 / Reddit

Взгляд собаки красноречивее тысячи слов объясняет, кто в доме главный

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© averyworriedpotato / Reddit

От «Я ненавижу кошек, они злые, у них нет понятия о границах» до «Кто-нибудь раздобыл лосося для кошек? Им больше не нравится ростбиф»

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© Wafflesattiffanies / Reddit

«Кто-то же должен наслаждаться жизнью, пока ты работаешь»

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© catzilla_lives_on / Reddit

Он решил, что теперь это его новое кресло для отдыха

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© brandfarliga / Reddit

«Зачем вам дурацкая игра, когда есть я?»

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© callumphasbeens / Reddit

Если кот хочет внимания, он идет и получает его

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© jasontaken / Reddit

«Вот так мы вынуждены есть наш завтрак»

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© rosiesunfunhouse / Reddit

«Эй, парень, арбуз недорого надо?»

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© mirandanielcz / Reddit

«Если мне нужно, я сажусь»

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© hannahhxoxx / Reddit

«Погладь меня, женщина, или твой iPad умрет!»

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© mushroomlicker / Reddit

Когда он начинает кричать, требуя еду, его уже не остановить

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© Trash_Kit / Reddit

Так проходят все попытки поиграть на приставке

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© Handro / Reddit

Руфус лежит на своей кошачьей кровати, в которой он позволяет своему человеку спать по ночам

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© SouthernGirlInNH / Reddit

«Я первый сел и никуда не уйду»

20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости
© Wildwildworld / Pikabu

Что-то нам подсказывает, что среди вас тоже немало тех, кто оставил робкие попытки сопротивления усатой наглой мордочке. Покажите нам ваших пушистых наглецов в комментариях.

Фото на превью meoconus / Reddit
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