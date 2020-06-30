20+ доказательств того, что не родился еще человек, который смог бы дать отпор кошачьей наглости

Подписаться на AdMe Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Чем лучше мы узнаем кошек, тем правдивее звучит фраза, что это люди живут на их квадратных метрах, а не наоборот. Коты делают что хотят: получают ласку и внимание, даже если хозяин занят чем-то важным; спят там, где пожелают, а не там, где им якобы разрешили; едят по первому мяу и искусно внушают чувство вины, если человек не исполнил кошачий каприз с полусекунды. И несмотря на это, любовь к котикам, словно вирус, продолжает поражать человеческие сердца по всему миру.

AdMe.ru предупреждает: фото котов из этой подборки раскрывают их истинную натуру во всей красе. Сопротивление кошачьим флюидам бесполезно.

«Папа: „Никаких животных в доме!“ Тоже папа: ...»

Владыка всего

Он пьет исключительно сливки премиум-класса

«Просто пытаюсь посмотреть фильм»

Эта кровать принадлежит королю — и точка

«Я не балую его! Просто он не хочет пить несвежую воду»

«Да, я сижу в твоей тарелке. И что ты сделаешь, человек?»

Пошатнуть кошачью веру в собственную неотразимость невозможно

«Сделал Железный трон для моего мейн-куна. Он идеально вжился в роль!»

Взгляд собаки красноречивее тысячи слов объясняет, кто в доме главный

От «Я ненавижу кошек, они злые, у них нет понятия о границах» до «Кто-нибудь раздобыл лосося для кошек? Им больше не нравится ростбиф»

«Кто-то же должен наслаждаться жизнью, пока ты работаешь»

Он решил, что теперь это его новое кресло для отдыха

«Зачем вам дурацкая игра, когда есть я?»

Если кот хочет внимания, он идет и получает его

«Вот так мы вынуждены есть наш завтрак»

«Эй, парень, арбуз недорого надо?»

«Если мне нужно, я сажусь»

«Погладь меня, женщина, или твой iPad умрет!»

Когда он начинает кричать, требуя еду, его уже не остановить

Так проходят все попытки поиграть на приставке

Руфус лежит на своей кошачьей кровати, в которой он позволяет своему человеку спать по ночам

«Я первый сел и никуда не уйду»