20 случаев, когда домашние любимцы проявили недюжинную смекалку

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Кажется, что мы знаем о наших пушистых друзьях почти все, но они не перестают удивлять нас изо дня в день. Особенно своим умом и находчивостью: одни придумывают хитроумные планы и изощренные каверзы, другие проявляют свою заботу в трудную минуту, а некоторые даже спасают жизни.

Мы в AdMe.ru уверены, что почти в каждом домашнем любимце живет скрытый гений. И истории из данной подборки — яркое тому доказательство.

Ко мне залетела ворона — большая, иссиня-черная, грозная. Она самоуверенно уселась на стол в кухне и четко произнесла: «Привет». Сказать, что я была ошарашена, — значит ничего не сказать. Сначала подумала, что мне послышалось. Но нет, птица решила продолжить знакомство: «Графу надо кушать».

Совершенно ничего не зная о вкусовых предпочтениях ворон, я предложила ей кусочек хлеба. «Фу», — заявила наглая птица. Конфету, орешек и курагу постигла та же участь. В конце концов незваный гость нехотя согласился на кусочек вареного мяса. После этого ворона лениво облетела дом и уселась на низком книжном шкафу. «Здесь буду», — сообщила птица, явно не собираясь меня покидать.

Я попыталась попросить Графа лететь домой, на что он гордо отвернулся к стене и сделал вид, что спит. Так прошла неделя, и я привязалась к случайному другу. Но оказалось, что своенравного ворона искал хозяин: я случайно увидела объявление в квартале от моего дома, и пришлось расстаться с экзотическим питомцем. Как выяснилось, Граф обиделся, что его отругали, и улетел. © trueanone / Pikabu

Совершенно ничего не зная о вкусовых предпочтениях ворон, я предложила ей кусочек хлеба. «Фу», — заявила наглая птица. Конфету, орешек и курагу постигла та же участь. В конце концов незваный гость нехотя согласился на кусочек вареного мяса. После этого ворона лениво облетела дом и уселась на низком книжном шкафу. «Здесь буду», — сообщила птица, явно не собираясь меня покидать. Я попыталась попросить Графа лететь домой, на что он гордо отвернулся к стене и сделал вид, что спит. Так прошла неделя, и я привязалась к случайному другу. Но оказалось, что своенравного ворона искал хозяин: я случайно увидела объявление в квартале от моего дома, и пришлось расстаться с экзотическим питомцем. Как выяснилось, Граф обиделся, что его отругали, и улетел. © trueanone / Pikabu Подхожу к ЖЭКу, перед входом дворник метет дорожку. А сразу за его спиной на уже подметенной части дорожки лежит огромная дохлая крыса. Показал дворнику на крысу, говорю: «Смотрите, что тут!» Дворник оборачивается, увидел крысу и как заорет: «Шарапов! Шарапов!»

Через какое-то время на этот крик из дверей ЖЭКа медленно выплывает огромный матерый кот. Дворник, показывая ему на крысу, говорит: «Шарапов, крысу свою убери, люди жалуются!» Кот, нервно подергивая хвостом, недобро посмотрел на меня, потом на дворника и нехотя утащил крысу под лестницу. © Margadon / Pikabu

«Он притворяется мертвым перед походом к ветеринару, но оживает после того, как я почешу ему живот».

Шел я однажды ранним утром с работы. Проходил мимо мужичка, стоящего у края тротуара. Поводок в его руке был натянут как струна и исчезал где-то в кустах, где копошился далматинец. И тут хозяин, переминаясь с ноги на ногу, не выдерживает и жалобно выдает питомцу: «Братан, давай быстрее! Я тоже хочу!» Собака, будто поняв, выныривает из кустов и уверенно скачет в сторону дома. Эх, понимание! © Lexington.rznc / Pikabu

Тетя Нина работала на свинокомплексе свинаркой. И вот в очередной опорос на свет появился слабенький, едва живой поросенок. Дальнейшая участь его была незавидной, но тетя Нина забрала поросенка домой, отогрела под лампами, выкормила из соски. Тишка вырос в приличного кабанчика.

Находился на свободном выгуле и ходил за тетей Ниной, будто собака. Прошло 6 лет, и Тишка заматерел, покрылся щетиной, но все так же ходил за ней хвостиком. Это ее и спасло. Однажды она полола в огороде, Тишка рядом. Было очень жарко, и тетя Нина потеряла сознание (как позже выяснилось, инсульт) и упала в межу.

А дальше соседи увидели такую картину: бегает Тишка по дороге, визжит, под колеса машин бросается — остановить пытается. Почувствовали неладное, бросились к дому тети Нины и нашли ее. Она осталась жива. Так Тишка спас свою хозяйку. © mamakerova / Pikabu

Живем в частном доме. На улице похолодало, и в дом пробралась мышь. Нет бы потихоньку шебуршала, как все нормальные мыши, так она ночью издавала такие звуки, будто грызла фундамент. 3 ночи мы терпели, на 4-ю поставили мышеловку. Под утро раздался щелчок. Пошла посмотреть, а в мышеловке торчит карандаш. Теперь думаю: обладают ли мыши интеллектом? А то я уже спать боюсь. © natalka79 / Pikabu

Моя Бася по молодости и неопытности на балконе погналась за птичкой и не рассчитала траекторию прыжка. 3-й этаж, перелом левой передней лапы. Ветеринар, гипс. Через месяц именно в тот день, когда надо было ехать к доктору, чтобы снять гипс, кошка принесла мне этот гипс в зубах. Ну вот откуда она узнала, что уже пора и можно? © Ирина Т / AdMe.ru

Я уехала в командировку. Наша собака, понятно, не могла знать, когда конкретно я вернусь. Но сестра сказала, что примерно за полчаса до моего возвращения Луч стал волноваться и топтаться у дверей. Жили в городской квартире на 4-м этаже. Приехала в 2 часа ночи. Вряд ли меня пес учуял бы или услышал. А вот как узнал, не понимаю, для меня это загадка. © Nadyusha / AdMe.ru

«Мой кот вырвал маленький кусочек потолочной плитки специально для того, чтобы он мог просунуть туда голову и непрерывно мяукать, пока я пытаюсь смотреть телевизор».

Однажды мои родители поехали на машине в другой город, а мне оставили собаку. Посреди первой ночи собака пришла ко мне в спальню и начала лаять. Я подумала, что, наверное, кто-то шумел в подъезде, проверила, все ли в квартире в порядке, и легла дальше спать. Когда родители вернулись, они рассказали, что по дороге попали в довольно серьезную аварию и, к счастью, никто не пострадал. Они не стали сразу мне рассказывать, чтобы я не волновалась. А случилось это как раз в то время, как пес меня разбудил. Вот как он узнал? © Лилька Солей / AdMe.ru

3 года назад сломала я руку. Локоть, предплечье, плечо. Осколками порвало или порезало сухожилия, сосуды, нервы. Собрали на совесть. Но гарантий, что рука будет рабочей, не давали. Гипс не ставили. Пластины, спицы и куча другого металлолома. Сказали сразу разрабатывать.

Через год металл сняли. Опять процедуры, массажи, зарядки. Конечно же, через месяц все это надоело. Да и рука работает вроде нормально. Только безымянный и мизинец не работали, не было чувствительности, словно они чужие. Но моя кошка будто знает, что заниматься нужно каждый день.

В целом кошка гладить и тискать себя не дает. Но каждое утро, пока я еще в кровати, Соня приходит и разрешает себя погладить. С условием, что буду гладить больной рукой. Если здоровой начинаю гладить, она уходит. Такая мини-зарядка. За ушком почеши, пузико погладь, полный набор. Минут 10 проходит «процедура». И за 2 года появилась чувствительность в пальцах, могу их выпрямить. Думаю, что через год таких зарядок рука восстановится полностью. © PaniRisinka / Pikabu

Та самая кошка Соня, которая помогает хозяйке разрабатывать травмированную руку.

Мой кот, обидевшись на меня, притащил мне прямо на подушку клочок газеты из своего лотка. Пулей летел с ним в зубах, а потом сразу под диван спрятался. До сих пор думаю: совпадение ли, что на бумажке была физиономия Фредди Крюгера? О наполнителе в те времена и не слышали, в лоток пошла газета с рецензией на фильм. Конечно, совпадение. Но какое! © August / AdMe.ru

Пришлось уехать по делам в Севастополь, дома остались муж и кот. Чуть позже муж заявил, что кот совсем перестал есть и сидит хмурый. При разговоре с мужем я попросила дать коту телефонную трубку. Пришлось с котом пообщаться и пообещать, что скоро приеду. Муж потом сказал, что в этот день у кота был отменный аппетит. © «Подслушано» / vk

На Новый год завели котенка, который, ко всеобщему удивлению, оказался очень любопытным к процессу нанесения косметики женщинами. Он всегда наблюдал за тем, как мама наносила крем на лицо, сидя у ее головы на спинке дивана. И как-то он решил ей помочь: сел на колени к ней, макнул лапку в баночку с кремом и легкими прихлопами, как делает это мама, нанес ей крем на лицо. С тех пор делает это ежедневно. Думаем, что кот в прошлой жизни был визажистом. © «Подслушано» / vk

«Эта маленькая девочка защитила мою семью от змеи, которая случайно заползла в дом».

Как-то раз мы с мужем сидели на кухне, наша дочь Женя спала в комнате, а кот разлегся на полу в прохладном коридоре. Обе двери — и в комнату, и в кухню — были закрыты. И вдруг Макс (кот) с громким мявом стал буквально рваться в кухню. Мы открыли дверь, думая, что он поесть захотел или попить, но кот даже порога не переступил, а стал с возмущенными воплями скрести дверь в комнату.

Недоумевая, что же так могло взбудоражить обычно спокойного кота, мы открыли дверь, и Макс тут же рванул к детской кроватке, где тихонько хныкала проснувшаяся Женя. Мы занялись дочерью, а Макс, подергивая хвостом, хмуро и осуждающе смотрел на нас, мол, эх, родители, у вас ребенок плачет, а вы даже ухом не повели. © SEV1234 / Pikabu

Недоумевая, что же так могло взбудоражить обычно спокойного кота, мы открыли дверь, и Макс тут же рванул к детской кроватке, где тихонько хныкала проснувшаяся Женя. Мы занялись дочерью, а Макс, подергивая хвостом, хмуро и осуждающе смотрел на нас, мол, эх, родители, у вас ребенок плачет, а вы даже ухом не повели. © SEV1234 / Pikabu Завели хомяков, через пару недель появились маленькие у них. Так эти маленькие подросли, и один слепыш сбежал из клетки. Никто пропажи не обнаружил, пока наша такса не принесла этого непослушного в зубах и аккуратно не положила в ноги, поскуливая. Были удивлены, что она его не съела, ведь порода охотничья. Теперь такса часто сидит возле их клетки. Когда видит, что очередной пытается вылезти, толкает его носом обратно и скулит тихо, чтобы не напугать. Горжусь ей, что маленьких не обижает. © «Подслушано» / vk

Наш кот всегда слышит, когда почтальон подходит к нашему дому и кидает почту в щель для писем. Кот мчится к двери и приносит в зубах по конверту — на тот стул, где я обычно сижу. Если что-то из доставленной почты слишком тяжелое, кот просто сидит у моих ног, мяукает и при этом оглядывается назад, к двери, где лежит вся почта. © Back2Bach / Reddit

Как-то раз, когда моя собака меня не видела, я стала свидетелем гениальной наглости. Моя маленькая собачка аккуратно сдвинула стулья и пару картонных коробок в определенную позицию, чтобы потом добраться до моего обеда, который был на столе. Затем пес осторожно отодвинул вилку, чтобы не было шума. И прямо перед тем, как он начал есть, я вышла из своего «укрытия». Пес просто замер, а потом выглядел очень виноватым. © aspcaweb / Reddit

«Стерилизовала кошку, чтобы не было котят. Кошка притащила котенка с улицы».

Однажды ночью я крепко спал, а мой пес начал легонько покусывать мою руку, чтобы разбудить меня. Когда я проснулся, он начал дергать меня за руку, мол, следуй за мной. Я пошел за собакой, и она привела меня к боковой двери моего дома, села мордой к ней и начала очень тихо «лаять».

И до меня дошло: кто-то снаружи взламывает замок. Я позвонил в полицию. Взломщик, вероятно, был бы напуган, если бы моя собака начала громко лаять. И по какой-то причине мой пес решил предупредить меня о злоумышленнике тихо, чтобы его можно было арестовать. © greeperfi / Reddit

И до меня дошло: кто-то снаружи взламывает замок. Я позвонил в полицию. Взломщик, вероятно, был бы напуган, если бы моя собака начала громко лаять. И по какой-то причине мой пес решил предупредить меня о злоумышленнике тихо, чтобы его можно было арестовать. © greeperfi / Reddit Была сильная гроза. Моя собака испугалась и отказалась выходить на улицу, чтобы справить нужду перед сном. Буря бушевала всю ночь напролет. Проснувшись утром, я пошел в душ и обнаружил, что дно ванны мокрое и липкое. Мой пес решил пописать в ванну, чтобы не выходить на улицу во время грозы. С тех пор он этого не делал, но это было впечатляюще. © r3dsleeves / Reddit

Когда мне было 10 лет, у нас был огромный кот Вилли. А у наших соседей был действительно страшный черный лабрадор, который всегда сидел на цепи на заднем дворе. Однажды я ехал на велосипеде домой, и тут этот пес сорвался и погнался за мной. В итоге он очень сильно искусал мне лодыжку.

Я помню, как доехал домой и сидел на ступеньках дома с родителями — они перевязывали мою ногу. Вилли подошел и посмотрел на мою ногу, потом он перескочил через забор к нашим соседям, прямо как разъяренный кошачий мститель! Тому псу сильно досталось от нашего кота. После этого собака никогда не нападала на меня, даже не лаяла. © Bookuman1 / Reddit

Я помню, как доехал домой и сидел на ступеньках дома с родителями — они перевязывали мою ногу. Вилли подошел и посмотрел на мою ногу, потом он перескочил через забор к нашим соседям, прямо как разъяренный кошачий мститель! Тому псу сильно досталось от нашего кота. После этого собака никогда не нападала на меня, даже не лаяла. © Bookuman1 / Reddit В детстве у меня был попугай жако. Он был настолько умен, что знал имена всех членов семьи. Однажды я из-за чего-то плакала, и попугай спросил меня: «Что случилось, милая девочка?» (Это было мое прозвище для него.) Я ему обо всем рассказала, а затем он начал петь, чтобы подбодрить меня. Тот факт, что он знал, что я расстроена, что он спросил меня об этом и что знал, как подбодрить меня, просто поражает. © catdoodle535 / Reddit

А у вас бывали подобные случаи с животными? Если да, то какие их проделки или проявления заботы стали самыми запоминающимися?