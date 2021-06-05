20+ доказательств того, что мужчины любят кошек всеми фибрами души, но никогда не признаются

Наверняка многие из вас замечали, что мужчины более консервативны, чем женщины, когда речь заходит о кошках. Сильная половина человечества старается не показывать своих эмоций по отношению к мяукающим братьям нашим меньшим. Однако не каждому это удается, особенно когда хвостатые так и просят, чтобы их погладили.

Мы в AdMe.ru просто растекаемся в улыбке, когда видим, как котейки покоряют сердца суровых и непоколебимых джентльменов. Поэтому просто не можем не познакомить вас с такими милейшими фотографиями.

1. «У моего мужа и кошки день рождения на одной неделе»

2. «Надеюсь когда-нибудь познать такую же глубокую и чистую любовь, как у моего мужа к нашей кошке»

3. «Мой супруг — кошачий магнит, ведь это даже не наш кот»

4. «Кошка заняла место мужа. Чтобы не беспокоить ее величество, он просто сел на пол»

5. «Муж искренне взволнован после слов: „Интересно, смогу ли я удержать их всех троих сразу?“»

6. «Муж работает из дома, поэтому каждый день он приглашает своего „начальника“ на короткое собрание, на котором включает видео с мышами и птицами»

7. «Мой парень целую неделю занимался тем, что обучал кота Бэтмена команде „Дай пять!“. Наконец-то получилось. Сейчас час ночи»

8. «Старший кот безумно любит моего парня»

9. «Наклонилась над мужем в темноте, чтобы разбудить его, и услышала, как что-то звякнуло. Включила свет и увидела это»

10. «Ищите себе того, кто будет смотреть на вас так, как моя кошка смотрит на моего парня»

11. «Мужу приходится печатать на коленях, чтобы кошка могла спокойно поспать на столе»

12. «25 лет я думал, что не люблю кошек. Оказалось, что у меня просто не было такой хорошей кошки»

13. «Вот милая фотография, на которой мой муж и кошка вместе охотятся на жуков»

14. «Парень недавно переехал ко мне. У него не было кошек более 10 лет, и теперь он получает всю любовь»

15. «Мой отец, который ненавидел кошек, и Линус — мой кот»

16. «Супруг любит присылать мне доказательства того, что он самый любимый человек у Тоби. Вот сегодняшнее фото»

17. «Парень утверждает, что ненавидит кошек. Мне кажется, что он лжец»

18. «Котенок обожает моего 82-летнего отца. Это любовь»

19. «Кошка медленно крадет парня у меня»

20. Ужин отца и сына

21. «Оскар самостоятельно выловил из реки ужин и принес домой. Мой отец сказал: „Трудолюбивый кот заслуживает лучшего обслуживания!“ — и сделал так»

22. «Попросила брата присмотреть за котенком. Позже он прислал это фото»

Не хочу вас расстраивать, но ваш кот сделал свой выбор. © Ushouldknowthat / Reddit

23. «Кот моего брата — свет всей его жизни»