20 доказательств того, что коты везде чувствуют себя как дома. Особенно если дом чужой
«Всегда делать так, как хочется, — это и значит жить», — гласит известная кошачья мудрость. И это объясняет самодостаточность и независимость котиков. Однако есть особенно находчивые мурлыки, живущие по принципу «Один дом хорошо, а два или даже три — еще лучше».
Мы в AdMe.ru пришли к выводу, что такое может приключиться абсолютно с каждым из нас. Поэтому публикуем посты тех, кто уже пережил этот весьма неожиданный опыт.
«Это Агнес. И это не мой кот. Но он спит в моем гараже, когда на улице идет дождь. И когда не идет — тоже»
«Я даже не знаю, как зовут этого кота. Но он взобрался ко мне на плечо и начал тереться о щеку»
«Только собралась сделать свои утренние процедуры в ванной, как меня прервал этот взгляд»
«Этот кот явно хочет пробраться в мою квартиру зачем-то»
«Чужой кот каждый раз вламывается в мой дом через окно верхнего этажа. И это его любимое место»
«У меня 3 кота. И этот явно не один из них»
«Кот моего соседа пришел вздремнуть»
«Кот моего друга. Его зовут Фрикаделька. Каждый раз, когда друг уезжает куда-нибудь, я присматриваю за ним»
«Кошка Флуф живет через дорогу. Но каким-то образом постоянно оказывается у меня дома»
«Этот парень навещает нас как минимум один раз в день. Мы понятия не имеем, как его зовут. Но это не помешало моей сестре назвать его Сильвестр»
«Кот решил внезапно прилечь на мои ботинки. Я не знаю его»
«Какая-то кошка отдыхает на нашем балконе в 4 утра. Мой кот не впечатлен»
«Окно мое, а вот кошки — не мои»
«Этот кот уснул на мне и еще пытался съесть мой йогурт со вкусом манго»
«Мой гамак. Кот не мой»
Признак того, что из крана точно не капает
«Кот справа не мой, но он на моей кровати. И кажется, моему коту это не совсем нравится»
«Соседский кот чувствует себя как дома в моем саду»
«Это Боб. Он достался нам с новым домом. Он не совсем домашний кот, за исключением тех случаев, когда ему самому этого хочется»
«Не мой кот, но определенно мой рабочий стул. Думаю, я вернусь с обеда поздно»
А к вам наведывались незваные коты или кошки? Как вы отреагировали?
Фото на превью LeResistance / Reddit
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