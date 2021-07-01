20 доказательств того, что коты везде чувствуют себя как дома. Особенно если дом чужой

«Всегда делать так, как хочется, — это и значит жить», — гласит известная кошачья мудрость. И это объясняет самодостаточность и независимость котиков. Однако есть особенно находчивые мурлыки, живущие по принципу «Один дом хорошо, а два или даже три — еще лучше».

Мы в AdMe.ru пришли к выводу, что такое может приключиться абсолютно с каждым из нас. Поэтому публикуем посты тех, кто уже пережил этот весьма неожиданный опыт.

«Это Агнес. И это не мой кот. Но он спит в моем гараже, когда на улице идет дождь. И когда не идет — тоже»

«Я даже не знаю, как зовут этого кота. Но он взобрался ко мне на плечо и начал тереться о щеку»

«Только собралась сделать свои утренние процедуры в ванной, как меня прервал этот взгляд»

«Этот кот явно хочет пробраться в мою квартиру зачем-то»

«Чужой кот каждый раз вламывается в мой дом через окно верхнего этажа. И это его любимое место»

«У меня 3 кота. И этот явно не один из них»

«Кот моего соседа пришел вздремнуть»

«Кот моего друга. Его зовут Фрикаделька. Каждый раз, когда друг уезжает куда-нибудь, я присматриваю за ним»

«Кошка Флуф живет через дорогу. Но каким-то образом постоянно оказывается у меня дома»

«Этот парень навещает нас как минимум один раз в день. Мы понятия не имеем, как его зовут. Но это не помешало моей сестре назвать его Сильвестр»

«Кот решил внезапно прилечь на мои ботинки. Я не знаю его»

«Какая-то кошка отдыхает на нашем балконе в 4 утра. Мой кот не впечатлен»

«Окно мое, а вот кошки — не мои»

«Этот кот уснул на мне и еще пытался съесть мой йогурт со вкусом манго»

«Мой гамак. Кот не мой»

Признак того, что из крана точно не капает

«Кот справа не мой, но он на моей кровати. И кажется, моему коту это не совсем нравится»

«Соседский кот чувствует себя как дома в моем саду»

«Это Боб. Он достался нам с новым домом. Он не совсем домашний кот, за исключением тех случаев, когда ему самому этого хочется»

«Не мой кот, но определенно мой рабочий стул. Думаю, я вернусь с обеда поздно»