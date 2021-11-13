20 котов, которые придумали свои законы физики и не хотят делиться с хозяевами

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Итак, что мы знаем о кошках: замечательно видят в темноте, обладают потрясающей реакцией, превосходно прыгают и всегда приземляются на четыре лапы. А еще они нашли способ каким-то образом обходить законы физики. Похоже, это просто сверхсущества.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, которым, похоже, удалось зафиксировать кошачьи суперспособности.

«Знакомьтесь, это Олли»

«Поймал свою кошку в царстве с другой гравитацией»

«Мой кот на полке неподвластен силе тяжести»

«Кажется, моя кошка сломала пространство и время»

Учитывая ситуацию, у этого парня самое невозмутимое лицо

«Это кошка-паук, она делает все, что хочет»

Он следил за своим хвостом

«Фрейя предпочитает спать под диваном вверх ногами»

Ему вполне удобно

«Пенни просто отдыхает вот так на полке»

Решил сделать карьеру скалолаза

«Трехмесячный котенок моих родителей влез на стену»

Кому вообще нужна лестница?

Да, он так спит

«Я думал, что он парит над землей»

Кот-ниндзя

Внимание, кот повис на двери

«Рональд бесподобен»

Прирожденный эквилибрист

«Захотелось сфотографировать кота в полете. Оказалось, что он совсем не грациозен»