20+ доказательств того, что кошки и снег не предназначены друг для друга

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Ветеринарные эксперты рекомендуют держать в помещении кошек и собак, когда температура на улице опускается ниже нуля. В противном случае наши пушистые друзья могут переохладиться или получить обморожение лап, ушей или кончика хвоста. А некоторые из них так боятся холода и снега, что их невозможно вытащить гулять, даже если на улице становится теплее.

AdMe.ru собрал 23 самых смешных фото, демонстрирующих, насколько сильно кошки ненавидят снег.

23. Эй! У меня лапы замерзли!

22. Ради бога, впусти меня обратно!

21. Взгляд, полный неподдельного ужаса

20. Вытащи меня отсюда, человек

19. Его реакция бесценна

18. Кто это навалил здесь столько снега?

17. О нет! Он падает прямо с неба!

16. Зимние радости

His first time walking in the snow pic.twitter.com/U6qGJYCEq1 — Emergency Kittens (@EmrgencyKittens) December 3, 2017

15. «У нас две стройные кошки и один толстяк»

14. Что это?! Я ненавижу холод!

13. Вся кошачья семейка согласна, что смотреть на снег лучше всего из дома

12. Если тебе что-то не нравится, напади на него

11. Может, если идти на передних лапах, будет не так холодно?

10. Снежный кот

9. Ты уверен, что по этому можно ходить?

8. Похоже, он просто в восторге от погоды

7. Вытерпеть зимнюю прогулку может не каждый

6. «Моя кошка после того, как впервые поиграла в снегу»

5. «Только так кот моего друга выходит погулять во время снегопада»

4. «Это будет здорово», — говорили они

3. «Вот как моя кошка относится к снегу»

2. Остаться внутри или выйти наружу?

1. Снег повсюду...