20+ доказательств того, что кошки — это глаза и уши инопланетян

22

22

14.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Еще в древности кошек считали существами внеземного происхождения, и это вряд ли далеко от истины. Есть в их облике нечто, что наводит на мысль: эти питомцы совсем не так просты, как нам кажется. А что, если они действительно тайные агенты инопланетных цивилизаций да вдобавок наделены сверхспособностями? Может, они просто ждут своего часа?

Мы в AdMe.ru провели небольшое расследование, в ходе которого нам удалось вычислить схему, по которой действуют усатые-полосатые.

Перед отправкой на Землю все кошки проходят подготовку похлеще морских пехотинцев

Сюда входит умение ходить по стенам

Карабкаться по занавескам

Проникать в самые труднодоступные места

Действовать вслепую

И маскироваться как бог

Все это нужно для того, чтобы поставить на место своего главного врага

По прибытии на Землю все коты должны вести самый обычный образ жизни

И поддерживать миф о том, что они — жидкость

Пропускать ежедневные летучки настоятельно не рекомендуется

Но не все коты справляются со взваленной на их плечи ответственностью

И тогда они ломаются

Или начинают сильно тосковать по дому

В такие моменты им дозволена небольшая перезарядка

После которой они должны снова быть в строю

И ни в коем случае не сидеть сложа руки лапы

А возвращаться к круглосуточной слежке за своим хозяином

Затем они должны усыпить его бдительность

Дождаться подходящего момента и застать его врасплох. К примеру, вот так:

А лучше так

Напугать хозяина нужно прямо до чертиков

И уже потом в ходе тщательно спланированной операции взять его на абордаж

И установить мировое господство

А какие странности вы замечали за своим любимцем?