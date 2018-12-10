20+ доказательств того, что кошки — это глаза и уши инопланетян
Еще в древности кошек считали существами внеземного происхождения, и это вряд ли далеко от истины. Есть в их облике нечто, что наводит на мысль: эти питомцы совсем не так просты, как нам кажется. А что, если они действительно тайные агенты инопланетных цивилизаций да вдобавок наделены сверхспособностями? Может, они просто ждут своего часа?
Мы в AdMe.ru провели небольшое расследование, в ходе которого нам удалось вычислить схему, по которой действуют усатые-полосатые.
Перед отправкой на Землю все кошки проходят подготовку похлеще морских пехотинцев
Сюда входит умение ходить по стенам
Карабкаться по занавескам
Проникать в самые труднодоступные места
Действовать вслепую
И маскироваться как бог
Все это нужно для того, чтобы поставить на место своего главного врага
По прибытии на Землю все коты должны вести самый обычный образ жизни
И поддерживать миф о том, что они — жидкость
Пропускать ежедневные летучки настоятельно не рекомендуется
Но не все коты справляются со взваленной на их плечи ответственностью
И тогда они ломаются
Или начинают сильно тосковать по дому
В такие моменты им дозволена небольшая перезарядка
После которой они должны снова быть в строю
И ни в коем случае не сидеть сложа
руки лапы
А возвращаться к круглосуточной слежке за своим хозяином
Затем они должны усыпить его бдительность
Дождаться подходящего момента и застать его врасплох. К примеру, вот так:
А лучше так
Напугать хозяина нужно прямо до чертиков
И уже потом в ходе тщательно спланированной операции взять его на абордаж
И установить мировое господство
А какие странности вы замечали за своим любимцем?
Фото на превью Milkytinky / Reddit