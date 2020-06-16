20 мужчин, которые были категорически против животных, пока не взяли их на ручки

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Некоторые мужчины упорно продолжают твердить окружающим что-то вроде «не бывать этому комку шерсти в моем доме». Но стоит только пушистой радости появиться на их территории, даже отъявленные бруталы тают, как мороженое на солнце.

Коллектив AdMe.ru пробежался по интернету, подбирая такие вот разоблачения, и хочет показать вам, как уживаются с питомцами те, кто всегда был против животных в доме.

«Мой папа: „Мы можем вернуть его?“ Тоже мой папа, несколько дней спустя: „Тебе удобно? Хочешь немного ласки? Давайте читать вместе“»

«Это мой папа, который не хотел собаку, не говоря уже о двух, и уж точно был против кошки»

Он до сих пор называет его глупым котом

«Я кошатник», — говорил он. Теперь: «Где Пенни?! Мне нужна Пенни! Я не могу уснуть без моей девочки!»

«Мой папа жалуется, что Римус ложится на его колени каждый раз, когда он садится в кресло. Эту улыбку я увидел после того, как сказал, что завидую ему»

«Мой папа: „Я не хочу никакой чумазой кошки на своем диване“. Тоже папа: „Не сиди там, это место моего сына“. Да, кот Густаво — любимый сын»

Постоянно говорит, как сильно его не любит

«Папа: „Я все еще злюсь, что ты привел ее домой. Даже не думай, что я буду заботиться о ней“. На видео тоже папа»

«После многих лет отрицания того, что он все-таки любит моего хорька Сида, отец купил ему маленький самосвал, чтобы тот смог ездить на нем по дому»

«Кошки не такие ласковые, как собаки», — говорил он

«Он не слишком лютовал из-за грызуна в доме, но это было до того, как мы обнаружили, какой он „хомячий магнит“»

5 лет спустя с собакой, которая нам «не нужна»

«„Она не моя собака. Раздражает“. А теперь муж фотографирует ее больше, чем я»

«Предупреждаю: ей нельзя на диван»

«Он всегда клялся, что ненавидит кошек. Только что я нашел это фото»

«Мой папа: „Я не хочу иметь ничего общего с этой кучей шерсти“. Тоже мой папа: „А построю-ка я своими руками собачью будку в комплекте с лестницей и дверцей, ведущей в дом“»

Для парня, который говорил, что никогда не любил кошек, это произошло довольно быстро

Он был против животных в доме, а теперь у них с котом есть одинаковые свитера

«Муж никогда не хотел маленькую собаку. Говорил, что все, что по размеру подходит для игры в футбол, — чепуха. Он прозвал ее Рыжиком и каждый раз, когда она протягивает к нему лапки, обнимает ее»

«Животные должны жить в дикой природе». Ага, кроме этого, судя по всему