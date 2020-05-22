20 доказательств того, что хаски самые потрясные собаки на планете
В мире так много разных пород собак, и все они, без сомнения, прекрасны. А хаски полюбились всем за их веселый нрав, безудержную энергию и мимику, которой может позавидовать начинающий актер. В фотографиях из сегодняшней подборки все хозяева хаски узнают себя, а остальные не смогут сдержать улыбку.
Мы в AdMe.ru обожаем собак и уверены, что эти снимки познакомят вас ближе с хаски и поднимут настроение на раз-два.
Весь спектр эмоций налицо
Само очарование
Счастье — оно в мелочах
Встречаем ветер
Хаски в естественной среде обитания. Кстати, его зовут Шайба
Впервые увидел кенгуру
«Клянусь, это все кот!»
Да что вы знаете о комфорте
Дождь не помеха, когда есть полный бак энергии, которую надо где-то вытрясти
Заглянул сказать «привет» своему новому другу
И слова не нужны, чтобы выразить свои эмоции
«Я так идеально сюда вписалась»
Режим «кролик» активирован
«Моя милая малышка вежливо попросила сегодня утром немного яиц и картошки, разве я могу отказать ей?»
«Как домой?! Может, еще 20 км пробежим?»
«Сколько можно работать?»
«Вижу цель, не вижу препятствий»
Когда явно не доволен поведением хозяина
100%-ная фотогеничность
И последнее фото, чтобы добить ваш мимиметр
Поделитесь и вы фотографией своего очаровательного питомца, даже если он не хаски.
Фото на превью to_the_tenth_power / reddit, kizthewiz / imgur