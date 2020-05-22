20 доказательств того, что хаски самые потрясные собаки на планете

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В мире так много разных пород собак, и все они, без сомнения, прекрасны. А хаски полюбились всем за их веселый нрав, безудержную энергию и мимику, которой может позавидовать начинающий актер. В фотографиях из сегодняшней подборки все хозяева хаски узнают себя, а остальные не смогут сдержать улыбку.

Мы в AdMe.ru обожаем собак и уверены, что эти снимки познакомят вас ближе с хаски и поднимут настроение на раз-два.

Весь спектр эмоций налицо

Само очарование

Счастье — оно в мелочах

Встречаем ветер

Хаски в естественной среде обитания. Кстати, его зовут Шайба

Впервые увидел кенгуру

«Клянусь, это все кот!»

Да что вы знаете о комфорте

Дождь не помеха, когда есть полный бак энергии, которую надо где-то вытрясти

Заглянул сказать «привет» своему новому другу

И слова не нужны, чтобы выразить свои эмоции

«Я так идеально сюда вписалась»

Режим «кролик» активирован

«Моя милая малышка вежливо попросила сегодня утром немного яиц и картошки, разве я могу отказать ей?»

«Как домой?! Может, еще 20 км пробежим?»

«Сколько можно работать?»

«Вижу цель, не вижу препятствий»

Когда явно не доволен поведением хозяина

100%-ная фотогеничность

И последнее фото, чтобы добить ваш мимиметр