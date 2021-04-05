20+ доказательств того, что экзистенциальный кризис настигает котиков где только не лень
Коты бывают разные: важные, шкодливые, милые, грозные. Но существует и отдельная категория хвостатых, внешний вид которых указывает на наличие в их жизни экзистенциального кризиса. При взгляде на них так и хочется приласкать, посочувствовать и как следует потискать этих умудренных опытом созданий.
AdMe.ru и котейки — вещи неразделимые. Ловите очередную порцию усатых-полосатых, у которых на мордочках написано: «Жизнь — сложная штука».
И тщетно бытие, и хочется печенья
«Мой парень, конечно, предупреждал меня о своей драматичной кошке, но к такому я точно не была готова»
«Это мой изящный кот во всей своей красе»
«Так кошка сообщает нам, что пришло время есть»
Он олицетворяет собой утро понедельника
Я не договорила!
«Если бы можно было спросить мою кошку, о чем она думает, то я бы сделала это прямо сейчас»
Когда после стрижки парикмахер спрашивает, все ли вам нравится
«Кот моего соседа периодически сидит как гоблин»
«От пледа пришлось избавиться. Но зато теперь у меня есть фотография Оливки»
«Ему почти 17, и его выражение лица никогда не меняется»
«Когда я проснулась, на меня нежно смотрел кот с человеческим лицом»
«Сегодня ей исполнилось 6 лет, и она явно не в восторге»
«Я усыновил его 17 лет назад. Знакомьтесь с Элвудом, ему 18 лет. Он орет и попахивает. С днем рождения, крабсбургер!»
«Материнство — это весело», — говорили они
«Мой кот все осознал. Жизнь быстротечна, игрушки скучны, молоко выпито»
Когда ты суровый и милый одновременно
«Ему всего 8 месяцев, но он может быть мудрым, когда захочет»
«Кот моей девушки выглядит так, будто вы должны ему денег»
«Обиделась, что не разрешили лежать на клавиатуре, и изображала „жизнь — боль“»
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А как часто вам становится не по себе от взгляда вашего любимца?
Фото на превью stinkylinkydingdong / Imgur
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