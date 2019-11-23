20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

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Четвероногим неважно, кто перед ними — человек, птица, ящерица, представитель другого класса, который вдвое больше него самого, ведь если к ним относятся дружелюбно, то и они способны на самую глубокую привязанность. В подтверждение этому — теплые отношения между совершенно несовместимыми видами животных, которые дружат, кажется, вопреки самой природе.

Мы в AdMe.ru уже получили свою порцию милоты от просмотра этих фото и срочно хотим поделиться ими с вами.

«Уже много лет Балу, Лео и Шерхан лучшие друзья. Эту тройку еще малышами отобрали у мафиози, который держал их в качестве домашних животных. С тех пор они все так же вместе живут в приюте»

© trot-trot / reddit  

20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

Дружба совы Польди и бельгийской овчарки Инго навсегда останется в наших сердцах благодаря снимкам фотографа-анималиста Тани Брандт

«Моя бабушка живет на ферме. У ее немецкой овчарки есть 2 лучших друга»

© kitties4ever / imgur  

20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

Даже придирчивые котики не могут устоять перед обаянием капибары, одного их самых дружелюбных животных на Земле

© Churcky2 / reddit  

20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

Кстати, это только в сказках кошки гуляют сами по себе. В реальной жизни они берут с собой друзей. Это кот по имени Чувак и его друг по имени Утка

© mathematikoi / imgur  

20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

А это Генри и Балу. Неразлучная парочка обожает друг друга, а также дорогу и походную жизнь, так что всюду путешествует со своими хозяевами

«Собака скучала без кошки, поэтому мы нашли ей нового друга»

© Rajesh_habibska / reddit  

20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

Кота Морриса взяли из приюта. В новом доме он и встретил будущего лучшего друга по имени Чампи. В этом году их уникальной дружбе исполнится 6 лет

Посмотрите на эту парочку. Спорим, «Том и Джерри» — не их любимый мультфильм?

© นายกระบือ / twitter  

20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

Закадычные друзья готовы к приключениям

© Jennybean8293 / reddit  

20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

Близнецы и лучшие друзья

© emiliafaith0607 / reddit  

20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

Приятели бывают разных размеров

© b12ftw / reddit  

20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

Повезло тому, кто встретил друга, на которого можно положиться

© asmidk. / reddit  

20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

«Моего приятеля попросили присмотреть за сурикатом, и он сфотографировал его в компании со своей собакой»

© stara88 / reddit  

20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

Уотсон, Кико, Гарри, а теперь и их новый крошечный друг, ежик, путешествуют вместе по США, рассказывая свою историю о дружбе, любви и доброте

А это спасенная обезьянка по имени Гораций. Она живет в заповеднике Зимбабве и заводит дружбу со всеми, кого встречает

© Mortress / reddit  

20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

«У нас появился новый котенок. Все хорошо, за исключением того, что наша собака любит лежать на нем»

© snipercylinders /reddit  

20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

«Кажется, после нескольких месяцев неудачных попыток моя собака наконец заставила кошку принять ее дружбу»

© Hungry4pickles / reddit  

20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

«Наша кошка и птица отлично ладят»

© hot_stuff_rob / reddit  

20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

«Мама-кошка усыновила маленького ежика»

© HuscarltonBanks / reddit  

20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

«Помните фотографию питбуля с птенцом? Так вот, они оба подросли!»

© hannahftw / imgur  

20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

Если кто-нибудь поцелует больное место и подует на него, то все тут же заживает. Доказано всеми любящими сердцами в мире

© cheesy_bri / reddit  

20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

Расскажите, а вы были свидетелем невероятно трогательных отношений между животными? Может быть, ваши питомцы так же дружат между собой?

Фото на превью kitties4ever / imgur

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