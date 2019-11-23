20+ доказательств того, что для настоящей дружбы не существует преград

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Четвероногим неважно, кто перед ними — человек, птица, ящерица, представитель другого класса, который вдвое больше него самого, ведь если к ним относятся дружелюбно, то и они способны на самую глубокую привязанность. В подтверждение этому — теплые отношения между совершенно несовместимыми видами животных, которые дружат, кажется, вопреки самой природе.

Мы в AdMe.ru уже получили свою порцию милоты от просмотра этих фото и срочно хотим поделиться ими с вами.

«Уже много лет Балу, Лео и Шерхан лучшие друзья. Эту тройку еще малышами отобрали у мафиози, который держал их в качестве домашних животных. С тех пор они все так же вместе живут в приюте»

Дружба совы Польди и бельгийской овчарки Инго навсегда останется в наших сердцах благодаря снимкам фотографа-анималиста Тани Брандт

«Моя бабушка живет на ферме. У ее немецкой овчарки есть 2 лучших друга»

Даже придирчивые котики не могут устоять перед обаянием капибары, одного их самых дружелюбных животных на Земле

Кстати, это только в сказках кошки гуляют сами по себе. В реальной жизни они берут с собой друзей. Это кот по имени Чувак и его друг по имени Утка

А это Генри и Балу. Неразлучная парочка обожает друг друга, а также дорогу и походную жизнь, так что всюду путешествует со своими хозяевами

«Собака скучала без кошки, поэтому мы нашли ей нового друга»

Кота Морриса взяли из приюта. В новом доме он и встретил будущего лучшего друга по имени Чампи. В этом году их уникальной дружбе исполнится 6 лет

Посмотрите на эту парочку. Спорим, «Том и Джерри» — не их любимый мультфильм?

Закадычные друзья готовы к приключениям

Близнецы и лучшие друзья

Приятели бывают разных размеров

Повезло тому, кто встретил друга, на которого можно положиться

«Моего приятеля попросили присмотреть за сурикатом, и он сфотографировал его в компании со своей собакой»

Уотсон, Кико, Гарри, а теперь и их новый крошечный друг, ежик, путешествуют вместе по США, рассказывая свою историю о дружбе, любви и доброте

А это спасенная обезьянка по имени Гораций. Она живет в заповеднике Зимбабве и заводит дружбу со всеми, кого встречает

«У нас появился новый котенок. Все хорошо, за исключением того, что наша собака любит лежать на нем»

«Кажется, после нескольких месяцев неудачных попыток моя собака наконец заставила кошку принять ее дружбу»

«Наша кошка и птица отлично ладят»

«Мама-кошка усыновила маленького ежика»

«Помните фотографию питбуля с птенцом? Так вот, они оба подросли!»

Если кто-нибудь поцелует больное место и подует на него, то все тут же заживает. Доказано всеми любящими сердцами в мире

Расскажите, а вы были свидетелем невероятно трогательных отношений между животными? Может быть, ваши питомцы так же дружат между собой?