20+ доказательств того, что детям без домашних животных никуда

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«День, проведенный без друга, словно горшок без единой капли меда в нем», — говорил известный мудрец Винни Пух. И был совершенно прав. Ведь так здорово, когда твой друг все время рядом, даже если он мохнат и не понимает человеческий язык. А еще лучше, когда такой товарищ с тобой вместе с самых малых лет. И дети из нашей подборки с радостью это подтвердят.

Мы в AdMe.ru уверены, что одно из чудес света — это то, как дети и домашние животные находят общий язык. Удивительно, когда хитрые коты и грозные псы превращаются в преданных нянь, стоит в доме появиться человеческому детенышу.

«Когда я была в ванной, ребенок заплакал, но вдруг перестал. Я вышла и увидела это»

«3-летний сын попросил на Рождество котенка. Они сразу стали лучшими друзьями и теперь неразлучны»

«Мой друг Лаки был со мной в первый день детсада и на фото для выпускного альбома»

«Как это „с ним еще нельзя играть“?»

«17 лет спустя. Все еще моя любимая кошка»

Даже забор не помешал им играть друг с другом

«Мой кот и его друг»

«Поднялась наверх и увидела, как 4-летний сын читает книгу коту»

Если решил обнять одного, будь добр обнять и остальных!

«Сын помогает нашей собаке зайти в дом»

«В детстве я часто катала кота на спине, ему нравилось»

«Не плачь, человеческий детеныш, вот твой шарик»

Пушистое облачко и ее маленькие товарищи

«Дочка купила нашему кролику кукольную кроватку. Ему нравится»

Вместе так сладко спится

«Дочь моего коллеги играет в школу с нашей офисной собакой Отто»

Надпись на доске: «Ты — собака. Я — человек».

Другу не жалко и свою кровать уступить

«Никак не могла найти кошку, сдалась и решила проверить, как там дочка»

«Сын любит наших собак, и это взаимно»

Кажется, этот малыш не будет просить у родителей пони

«Дочка уснула, а наши собаки решили ее согреть»

Парочка, которой не терпелось похвастать белоснежными улыбками

«Вот так спят дочка и ее котенок»