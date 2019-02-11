20+ доказательств того, что детям без домашних животных никуда
«День, проведенный без друга, словно горшок без единой капли меда в нем», — говорил известный мудрец Винни Пух. И был совершенно прав. Ведь так здорово, когда твой друг все время рядом, даже если он мохнат и не понимает человеческий язык. А еще лучше, когда такой товарищ с тобой вместе с самых малых лет. И дети из нашей подборки с радостью это подтвердят.
Мы в AdMe.ru уверены, что одно из чудес света — это то, как дети и домашние животные находят общий язык. Удивительно, когда хитрые коты и грозные псы превращаются в преданных нянь, стоит в доме появиться человеческому детенышу.
«Когда я была в ванной, ребенок заплакал, но вдруг перестал. Я вышла и увидела это»
«3-летний сын попросил на Рождество котенка. Они сразу стали лучшими друзьями и теперь неразлучны»
«Мой друг Лаки был со мной в первый день детсада и на фото для выпускного альбома»
«Как это „с ним еще нельзя играть“?»
«17 лет спустя. Все еще моя любимая кошка»
Даже забор не помешал им играть друг с другом
«Мой кот и его друг»
«Поднялась наверх и увидела, как 4-летний сын читает книгу коту»
Если решил обнять одного, будь добр обнять и остальных!
«Сын помогает нашей собаке зайти в дом»
«В детстве я часто катала кота на спине, ему нравилось»
«Не плачь, человеческий детеныш, вот твой шарик»
Пушистое облачко и ее маленькие товарищи
«Дочка купила нашему кролику кукольную кроватку. Ему нравится»
Вместе так сладко спится
«Дочь моего коллеги играет в школу с нашей офисной собакой Отто»
Надпись на доске: «Ты — собака. Я — человек».
Другу не жалко и свою кровать уступить
«Никак не могла найти кошку, сдалась и решила проверить, как там дочка»
«Сын любит наших собак, и это взаимно»
Кажется, этот малыш не будет просить у родителей пони
«Дочка уснула, а наши собаки решили ее согреть»
Парочка, которой не терпелось похвастать белоснежными улыбками
«Вот так спят дочка и ее котенок»
Наверняка и у вас найдется немало доказательств того, что детям так нужны пушистые друзья. Поделитесь в комментариях своими фотографиями!