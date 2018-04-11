20 доказательств того, что человек и его питомец — одна команда

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Когда мы принимаем в свою семью питомца, в благодарность он становится нам настоящим другом, а еще компаньоном и партнером, готовым разделить любое наше увлечение и всегда прийти на помощь. Эти животные души не чают в своем человеке и не отделяют свою жизнь от жизни хозяина. Впрочем, мы уверены, что ваши пушистики поступают точно так же.

AdMe.ru собрал питомцев, которые отдадут все что угодно, лишь бы неотступно быть рядом с любимым человеком.

Любитель приключений не изменяет своим привычкам

Первая поездка на машине со своими людьми — домой!

С детства любимое место

«Жена написала мне: „Похоже, он не собирается оставлять меня в покое“»

«Если идем за продуктами, то только вместе»

Друг всегда рядом

Новый вид оружия

Когда твой пес не особо доверяет твоим водительским навыкам, но не может бросить тебя на произвол судьбы

«Мой отец уже 5 лет вдовец. Сегодня он взял домой своего нового компаньона»

«У меня есть помощник в гараже»

«Моя невестка гуляет со своим питомцем»

На этом фото прекрасно все

«Это наш ритуал: он всегда так обнимает меня за руку»

Песики любуются своим новым человеком

«Мой любимый товарищ в походах»

Новичок в финской полиции

Семейная сиеста

«Он не слишком внимательно любуется видами, но определенно отлично проводит время со мной»

«Мы с моим лучшим другом в Афганистане — и после выхода в отставку»

Бонус

А ваши питомцы разделяют ваши увлечения? Они любят находиться рядом с вами?