20+ доказательств того, что быть хозяином собаки иногда несносно, но чаще — потрясающе

Жизнь хозяина собаки — это эмоциональные качели и когнитивный диссонанс в одном флаконе и на постоянной основе. Смотрите сами: только что тебя в щеку целовали мокрым носом, вызывая неконтролируемый приступ умиления; через 5 минут ты уже хохочешь, глядя на играющего песеля, а еще через 5 минут обнаруживается, что этот мокрый нос в комплекте с зубами и когтями растерзал твои новые кроссовки.

Редакция AdMe.ru точно знает, что владельцы собак ни за какие коврижки не оставят своих мохнатых хулиганов. Мы от души желаем этим добрым людям крепких нервов и уверены, что мимимишных мгновений у них все-таки больше, чем кошмарных.

Собрался победить дождь и проиграл

«Она особенная во многом. У нее встроенный радар, который позволяет безошибочно находить лужи и грязь каждый-прекаждый раз»

«Мой пес отдает печеньку своему сыну. Он думал, что малому ничего не достанется, и стоял здесь, пока я не открыла дверь. Я рыдаю»

«Я просила его не пачкаться на улице. Вот его физиономия, говорящая: „Прости, мам, это случайность“»

«Он сидит так, пока я не вернусь домой»

«В гостиной еще 7 предметов мебели гораздо большего размера, но он выбирает этот. Каждую. Ночь»

«Сын всегда предупреждает, когда собирается домой. Я открываю входную дверь, и таким образом его 17-летний кот и 16-летний пес понимают, что он скоро придет. Вот так они и сидят в ожидании»

«Сын спас кота и собаку, когда те были совсем крохами. Теперь они оба уже старые, плохо видят и слышат, но каждый вечер с нетерпением ждут возвращения хозяина. Он всегда дарит вкусняшки и обнимашки».

Этот щеночек разнес беседку, а потом завалился спать

Как может быть удобно есть в такой позе?

«Майло — король драмы. Ветеринар просто проверил его зубы во время осмотра, и он не смог справиться с собой»

«Каждый раз, когда Пенни стащит что-то, чего не следовало, она прячется под диван»

«Морду — вниз, попу — вверх. Вот так я ем, да»

«Моя собака уже старенькая и очень любит спать. Поэтому иногда я увожу ее в далекие интересные места, чтобы она могла отдохнуть и там»

«Мой пес прогрыз дыру в своем полотенце и залез в нее головой. Теперь он ходит по дому как в пончо»

«Элви любит забираться в самые узкие места. Чувствую себя очень виноватым из-за того, что сейчас передвину шкаф»

«Моему псу вечно что-то прилипает на нос, а он не замечает. Вот мой любимый пример. Продержалось 5 минут, а потом улетело с ветерком»

«Работал на заднем дворе, обернулся и увидел это»

«Сказал ему, что мы пока не идем гулять»

«Любимая игрушка моего пса — корова размером в половину него. И он таскает ее с собой повсюду»

«Думаю, моя собака может быть потомком велоцираптора»

«Вчера родители взяли песеля. Их первая собака, Рокси, сразу влюбилась»