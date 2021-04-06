20+ доказательств того, что быть хозяином собаки иногда несносно, но чаще — потрясающе
Жизнь хозяина собаки — это эмоциональные качели и когнитивный диссонанс в одном флаконе и на постоянной основе. Смотрите сами: только что тебя в щеку целовали мокрым носом, вызывая неконтролируемый приступ умиления; через 5 минут ты уже хохочешь, глядя на играющего песеля, а еще через 5 минут обнаруживается, что этот мокрый нос в комплекте с зубами и когтями растерзал твои новые кроссовки.
Редакция AdMe.ru точно знает, что владельцы собак ни за какие коврижки не оставят своих мохнатых хулиганов. Мы от души желаем этим добрым людям крепких нервов и уверены, что мимимишных мгновений у них все-таки больше, чем кошмарных.
Собрался победить дождь и проиграл
«Она особенная во многом. У нее встроенный радар, который позволяет безошибочно находить лужи и грязь каждый-прекаждый раз»
«Мой пес отдает печеньку своему сыну. Он думал, что малому ничего не достанется, и стоял здесь, пока я не открыла дверь. Я рыдаю»
«Я просила его не пачкаться на улице. Вот его физиономия, говорящая: „Прости, мам, это случайность“»
«Он сидит так, пока я не вернусь домой»
«В гостиной еще 7 предметов мебели гораздо большего размера, но он выбирает этот. Каждую. Ночь»
«Сын всегда предупреждает, когда собирается домой. Я открываю входную дверь, и таким образом его 17-летний кот и 16-летний пес понимают, что он скоро придет. Вот так они и сидят в ожидании»
«Сын спас кота и собаку, когда те были совсем крохами. Теперь они оба уже старые, плохо видят и слышат, но каждый вечер с нетерпением ждут возвращения хозяина. Он всегда дарит вкусняшки и обнимашки».
Этот щеночек разнес беседку, а потом завалился спать
Как может быть удобно есть в такой позе?
«Майло — король драмы. Ветеринар просто проверил его зубы во время осмотра, и он не смог справиться с собой»
«Каждый раз, когда Пенни стащит что-то, чего не следовало, она прячется под диван»
«Морду — вниз, попу — вверх. Вот так я ем, да»
«Моя собака уже старенькая и очень любит спать. Поэтому иногда я увожу ее в далекие интересные места, чтобы она могла отдохнуть и там»
«Мой пес прогрыз дыру в своем полотенце и залез в нее головой. Теперь он ходит по дому как в пончо»
«Элви любит забираться в самые узкие места. Чувствую себя очень виноватым из-за того, что сейчас передвину шкаф»
«Моему псу вечно что-то прилипает на нос, а он не замечает. Вот мой любимый пример. Продержалось 5 минут, а потом улетело с ветерком»
«Работал на заднем дворе, обернулся и увидел это»
«Сказал ему, что мы пока не идем гулять»
«Любимая игрушка моего пса — корова размером в половину него. И он таскает ее с собой повсюду»
«Думаю, моя собака может быть потомком велоцираптора»
«Вчера родители взяли песеля. Их первая собака, Рокси, сразу влюбилась»
А ваши животные несут в вашу жизнь больше ужасного или прекрасного?