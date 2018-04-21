20+ доказательств, что животные не могут испортить фотографию, даже если попали на нее случайно

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В недалеком прошлом, когда люди фотографировались на память, а не на аватарки, и каждый кадр был на счету, случайно попавшие в объектив зверюшки вызывали возмущение, а не умиление. Теперь же такие «испорченные» снимки собирают сотни лайков и совсем не жалко, если золотистый ретривер перетянет все внимание на себя, а кошка затмит своей красотой бриллиантовое кольцо.

AdMe.ru собрал 23 милейшие фотобомбы — кадры, на которых животные появились без спроса и сделали фотографию лучше, чем планировалось.

1. Семейная фотография

2. У вас не получится сфотографировать только одного щенка, если рядом есть еще один

3. «Моя собака захотела сфотографироваться с моими родителями»

4. Пес, который никогда не даст сделать нормальную фотографию

5. Когда ты был уверен, что не попадешь в кадр

6. Голливудская улыбка

7. «Я хотел сфотографировать кольцо, но эта кошка решила принять участие в фотосессии»

8. Сразу видно, кто душа компании в этом загоне

9. «Такое чувство, что мы кого-то забыли»

10. Когда ты прекрасен и не видишь смысла это скрывать

11. Хороший мальчик, в отличие от людей, знает, где находится объектив фотоаппарата

12. Такое чувство, что это люди влезли в кадр и испортили фотографию собаке

13. Когда хотел сфотографировать собаку, но в кадр влез щенок и получилось лучше, чем планировалось

14. Когда не хотел фотографироваться, но тебе все равно не нравится, что это делают без тебя

15. «Кот, ты не видел, куда делась собака?»

16. Этот жираф знает свои выгодные ракурсы

17. Птица, которая сделала кадр необыкновенным

18. Принцесса Лея (так зовут щенка на заднем плане) против скучных фотографий

19. Невозможно сопротивляться обаянию этого необычного малыша

20. «Этот пес никогда не дает нам побыть вдвоем»

21. Двойное очарование

22. Даже ленивцы успевают влезть в кадр

23. Когда мячик намного важнее удачной фотографии

А у вас есть фотографии, на которой что-то пошло не по плану, но получилось даже лучше?