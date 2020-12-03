20+ диковинных созданий, которым самое место на страницах романов Лавкрафта

Ученые находят новые виды животных и растений чуть ли не каждый день. Мир флоры и фауны приоткрывает свои двери, и у нас появляется возможность познакомиться с самыми необычными обитателями нашей планеты. Например, вы знали, что в природе существует голубая пчела? Или что есть голубь, глядя на окрас которого можно подумать, будто он только что вернулся с бразильского карнавала? А богомола-призрака вы вряд ли отличите от опавшего осеннего листочка.