20+ диковинных созданий, которым самое место на страницах романов Лавкрафта
Ученые находят новые виды животных и растений чуть ли не каждый день. Мир флоры и фауны приоткрывает свои двери, и у нас появляется возможность познакомиться с самыми необычными обитателями нашей планеты. Например, вы знали, что в природе существует голубая пчела? Или что есть голубь, глядя на окрас которого можно подумать, будто он только что вернулся с бразильского карнавала? А богомола-призрака вы вряд ли отличите от опавшего осеннего листочка.
Мы в AdMe.ru тоже не знали. И решили проштудировать эту тему. Ведь, согласно исследованиям, более 6 млн живых организмов до сих пор не изучены и только ждут своего часа. Спорим, что таких безумных существ вы еще не видели.
1. Голубой ангел. Морской слизень, который плавает вверх ногами, поедает ядовитых существ и накапливает их токсины, чтобы использовать против своих врагов
2. Курицы породы Showgirl получили свое название из-за того, что похожи на танцовщиц из Лас-Вегаса
3. Морской конек-пигмей. Прячется в кораллах и редко вырастает больше 2 см
4. Листохвостый мадагаскарский геккон. Ученые нашли этот вид совсем недавно, потому что его представители искусно маскируются под опавшие листья
5. Голожаберный моллюск Флабеллина ест гидроида — одно из своих любимых блюд
6. Хоботковая собачка Петерса. Использует свой носик, чтобы выкапывать насекомых из земли
7. Богомол-призрак тоже имитирует опавшие листья. Во время засухи он похож на коричневый лист, а когда влажность повышается, насекомое меняет цвет на зеленый
8. Цветочный паук. Коварный паучок умеет менять окрас, чтобы слиться с цветком. Кроме того, он не плетет паутину, а устраивает засады
9. Рыжебрюхий плодоядный голубь. Яркая птица живет в Новой Гвинее и питается фруктами
10. Красящий древолаз. Чем ярче такая лягушка, тем она ядовитее
11. Дровосек-титан. Один из самых крупных жуков на Земле. Но инсектофобам бояться нечего: это насекомое живет только в дремучих лесах Амазонки
12. Красноносая цикада-фонарница. Ее длинный нос работает как соломинка: цикада обожает древесный сок
13. Карликовый муравьед. Ведет ночной образ жизни и почти не спускается с деревьев. У него нет зубов, зато есть липкий язык
14. Индийская гигантская белка. В отличие от обычных белок хранит свои запасы в тайниках на вершинах деревьев
15. Поясохвостый векоподвижный геккон. Большую часть жизни проводит в укрытии. А вообще может быть отличным домашним питомцем (гекконы неагрессивны и легко привыкают к человеку)
16. Пчела-плотник. В отличие от обычных синие пчелы живут поодиночке
17. Панамский королевский гриф. Хищник, который может часами парить в воздухе, лишь пару-тройку раз взмахнув крыльями
18. Рыба-призрак. Это изящное существо трудно найти и легко потерять, потому что оно прячется в коралловых рифах
19. Суматранский дубовый шелкопряд. Несмотря на название, шелк такие бабочки не производят
20. Цикада-горбатка. Тесно сотрудничает с другими насекомыми: муравьи пьют сладкие выделения, которые оставляет горбатка, а взамен защищают ее от хищников
21. Кордильерский палочник. Водится на очень маленькой территории: его можно найти только в Кордильерах на участке площадью каких-нибудь 5 га
22. Малый поясохвост. Эти мини-драконы живут дружными группами по 30–60 особей
23. Зубчатоголовый морской петух. Попадая в сеть к рыбакам, он издает звуки, которые напоминают кваканье лягушки
24. Офиура голова горгоны. Умеет развивать вполне приличную скорость, но для человека не опасна: офиуры питаются планктоном
25. Ахатина гигантская. Считается одним из самых вредных видов улиток: ахатины расселились по всему миру и постепенно вытесняют местных моллюсков
26. Малайская листовая лягушка. Эта милашка вырастает до 16 см и легко проводит долгие часы в засаде
27. Макрурус. В рыбных магазинах его продают без головы, чтобы не пугать покупателей
А какие необычные существа встречались вам?
Фото на превью rfedortsov_official_account / Instagram