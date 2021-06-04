20 диких животных, которые запросто могут достучаться до любого сердечка

Оказывается, всего за 9 дней можно приручить ящерицу, так что она сама будет заползать на ладонь. А некоторых животных и птиц и приручать не нужно — они и сами рады прийти к вам за горстью орешков, вашей добротой и заботой и просто понежиться на вашем диване.

В этой подборке AdMe.ru вместо привычных кошек и собак будут дикие звери и птицы, которые своей непосредственностью и любопытной натурой покорили и пользователей интернета, и нас. А в качестве бонуса мы припасли домашнюю животинку, которая знает толк в хорошем отдыхе.

«Моя мама спасла этого малыша, и теперь он возвращается каждое утро, чтобы прильнуть к ней»

«Мы накормили белку во дворе всего раз... Встречайте Фрэнки, стоящего на улице в ожидании новой порции орехов»

«Обнаружил, что на заднем дворе решила отдохнуть лисица»

«9 дней я приручал любопытную ящерицу по кличке Билли. На 6-й день он увидел меня из-за камня и подошел ближе. А на 9-й разрешил забрать его с камня и поднять на ладони»

«Дикий гусь прилетел и подружился с домашним гусем моей бабушки. И после этого не покидал ферму больше года»

«Эта „куча“ появилась у меня во дворе»

«Друг нашел детеныша енота в своем гараже. Просто милашка!»

«Папа заметил в саду малыша в камуфляже»

«Вот что было на заднем дворе дома бабушки в выходные»

«Колибри заметил, что я фотографирую его»

«Эта белка может смотреть в наше окно по полдня»

«Крохотный лисенок каждый день приходит в наш сад и хочет дружить»

«Два малыша упали с дерева. Один не выжил, а второго я выходила. Потом приехала служба спасения животных и мы вместе понесли уже здорового бельчонка туда, где он упал»

«И — о чудо! — это заметили его родители. Обе белки сбежали вниз по дереву и забрали его».

«Она подкралась ко мне, так как хотела помидор. Эта старушка уже несколько лет приходит к нам домой, чтобы получить свою долю вкусняшек»

«Мне на руку приземлилась острохохлая синичка»

«Брат мужа нашел ее еще олененком после урагана, а мама забрала к себе на ферму. Примерно через год мы заметили, что поблизости бродит молодой олень. Она ушла с ним в лес»

«А недавно пришла в гости и привела с собой 2 малышей».

«Птенец сокола на заднем дворе дома моей бабушки»

«Папа нашел этого парня, который гулял по двору, жевал одуванчики и „дрался“ с собаками»

«Я немного подружился с опоссумом сегодня»

«Тот момент, когда я стала мамой в Антарктиде»

Бонус: «Мой друг осел наслаждается солнечными ваннами»